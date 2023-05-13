Depremzedelerin evlerine hırsızlık şoku: Gücümüze gidiyor - Son Dakika
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Depremzedelerin evlerine hırsızlık şoku: Gücümüze gidiyor

13.05.2023 11:07

Deprem yerlerine hırsızlar dadandı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören binalara giren hırsızlar su sayaçlarını söktü. Mağdur olduklarını ifade eden depremzede vatandaşlar, "Zaten depremden çıktık bir travma halindeyiz. Böyle bir olay da olunca gücümüze gidiyor" dedi.

Kırıkhan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi 333 sokak Turan Şimşek Apartmanı'nda meydana gelen olayda hırsızlar, hasarlı binalara girerek depremzede vatandaşların su sayaçlarını sökerek çaldı. Binadaki borulardan sular akarken depremzede vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

"GÜCÜMÜZE GİDİYOR"

Evi hasar alınca tahliye edip çadırkentte yaşamaya başlayan depremzede vatandaşlardan Bülent Kızıltaş, "Su sayaçlarımızı çalıp götürmüşler. Emniyete haber verdik sağ olsun geldiler. Yetkililerden yardım istiyoruz. Binalarımıza oturduğumuz evlerimize sahip çıkmalarını istiyoruz. Zaten depremden çıktık bir travma halindeyiz. Böyle bir olay da olunca gücümüze gidiyor" dedi.

"DEVLETİMİZDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Depremzede vatandaşlardan İsmet Ankay da, "Evimizi barkımızı bıraktık çadırlarda yaşıyoruz. Depremden dolayı mağduruz. Birde hırsızlar binalarımıza gidiyorlar. Bugün yine girdiler su saatlerimizi çaldılar. Evimizin içine kadar sular giriyor. Yani biz devletimizden yardım bekliyoruz. Bir felaketin içindeyiz birde bunlarla uğraşıyoruz" diye konuştu.

İşte Kırıkhan'dan gelen o görüntüler;

Depremzedelere büyük ayıp! Gördükleri manzaraya isyan ettiler: Gücümüze gidiyor
Depremzedelere büyük ayıp! Gördükleri manzaraya isyan ettiler: Gücümüze gidiyor
Depremzedelere büyük ayıp! Gördükleri manzaraya isyan ettiler: Gücümüze gidiyor
Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremzedelerin evlerine hırsızlık şoku: Gücümüze gidiyor - Son Dakika


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