Su sayaçları ve kablo çalınan mahalle, susuz kaldı - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, bir mahallenin su sayacını ve kablolarını çalan hırsızlar, vatandaşların susuz kalmasına neden oldu. Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, ilçe merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan 350 nüfuslu Çavdarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde su deposunda bulunan 20'ye yakın sayaç ve 100 metreye yakın kablo, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Mahalledeki vatandaşların susuz kalmasına neden olan hırsızlık olayını sabah fark eden Mahalle Muhtarı Durmuş Kurt, olayı jandarmaya bildirdi. Gelen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.