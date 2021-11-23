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Su sayaçlarında "akıllı" dönem - Son Dakika

Su sayaçlarında "akıllı" dönem

23.11.2021 09:47
Su sayaçlarında "akıllı" dönem

Lüleburgaz Belediyesi, su kullanımında kayıp kaçağın önüne geçmek ve bu sayede suyu daha tasarruflu ve etkin kullanabilmek için akıllı su sayacı uygulamasına geçiyor.

Pilot bölge olarak TOKİ'de 5 bin adet akıllı su sayacını yerleştiren Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü personeli, başarı sağlandığı takdirde uygulamayı kent geneline yayacak.

Lüleburgaz Belediyesi 2021 Çevre Yılı'nda su kullanımında büyük verimlilik sağlayacak akıllı su sayacı uygulaması için kolları sıvadı. Bu kapsamda belediye ekipleri pilot bölge olarak seçilen TOKİ bölgesinde 5 bin adet akıllı su sayacını eskileriyle değiştirdi. Tamamen ücretsiz bir şekilde yenilenen sayaçlar aşırı su tüketiminden anlık su kullanımına kadar çok sayıda veriyi vatandaşa gösterme özelliği taşıyor. Pilot bölge olan TOKİ'deki uygulamada başarı sağlanırsa, akıllı su sayaçları kentin tamamına yaygınlaştırılacak.

"Binaya girmeden uzaktan okuma"

Çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü personeli Mehmet Gerdeme, akıllı su sayaçları sayesinde sayaç okuma görevlilerinin binaya girmeden su kullanımını görebileceğini kaydetti. Gerdeme, "Akıllı su sayaçlarını eskilerle değiştiriyoruz çünkü su kaynaklarının verimli ve daha tasarruflu kullanılmasını amaçlıyoruz. Uzaktan okuma özelliği bulunuyor. Bu pandemi döneminde vatandaşların evine girip onları rahatsız etme gibi bir durum olmuyor. Ayrıca vatandaşlarımızdan aldığımız şikayetlerle vatandaşlarımız evde olmadığı durumlarda biz uzaktan okuma gibi özelliklerle bu problemi ortadan kaldıracağız" dedi.

Hedef 15 bin sayaç okuma!

Uygulama sayesinde su sayaçlarının çok daha hızlı ve etkin okunabileceğini belirten Gerdeme, "Sayaç okuma personeli binaya girmeden sayaçları okuyabilecek. Bununla birlikte sayaç okuma personellerinin aylık ortalama okuduğu 6 bin abone sayısın biz önümüzdeki yıllarda 15 bin olarak hedefliyoruz" diye konuştu.

Kağıt israfının önüne geçilecek

Gerdeme, uygulamanın Lüleburgaz'da yaygınlaşmasıyla birlikte ileride bütün su abonelerinin telefon numaralarının güncelleneceğini, bu sayede su ihbarnamelerinin kağıt yerine kısa mesaj yoluyla vatandaşa gönderileceğini belirtti. Gerdeme, "Bu şekilde kağıt israfından ve çevreye zarar vermekten kurtulacağız. Bu sayede vatandaşlarımızın cep telefonlarına kısa mesaj yoluyla su faturalarının bildirimini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Sayaçlar su kaçağını bildirecek!

Akıllı su sayaçlarının olası bir aşırı tüketim ya da su tesisatında patlak olması durumunda bildirim vereceğini kaydeden Gerdeme, "Ortalama tüketim veya tesisatta sayaçtan sonra bir kaçak olduğu halde, akıllı sayacın üzerinde bulunan bildirim ekranı sayesinde 'Tesisatınızda patlak var' ya da 'Aşırı kullanım var' diye bildirim alıyorsunuz. Bu sayede daha önceki yıllarda vatandaş faturası yüksek geldiğinde şikayetini bildiriyordu. Sonrasında kontrol ettiğimizde tesisatında kaçak olduğunu öğreniyorduk. Ama bu sayede vatandaş tesisatının üzerindeki bildirimi görüp kaçak olup olmadığını fark edebilecek. Bu sebeple erken müdahale sağlanacak" diye konuştu.

Lüleburgaz, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Su sayaçlarında 'akıllı' dönem - Son Dakika


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