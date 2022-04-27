Su sayaçlarını çalan hırsızlar aynı gün yakalandı - Son Dakika
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Su sayaçlarını çalan hırsızlar aynı gün yakalandı

27.04.2022 09:56
Su sayaçlarını çalan hırsızlar aynı gün yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 2 apartmanda bulunan 18 adet su sayacı çalındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 2 apartmanda bulunan 18 adet su sayacı çalındı. Sayaçları çaldığından şüphelenilen iki kişi gözaltına alınırken, birinin evinde bahse konu sayaçlar ele geçirildi.

Geçtiğimiz günlerde Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı apartmanın su sayaçları çalınmış, apartman sakinleri durumu suların kesildiğini görünce fark etmişlerdi. Konu hakkında araştırma yürüten Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan 18 adet su sayacının ve hırsızlığı yapanın bulunması için çalışma başlattı.

Aynı günün akşamında konuyla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı. B.A. isimli şüphelinin evinde arama yapan polis, içeride hırsızlığa konu olan 18 adet su sayacını buldu ve sayaçları sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına aldı. - EDİRNE

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Hisarcık, Edirne, Keşan, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Su sayaçlarını çalan hırsızlar aynı gün yakalandı - Son Dakika


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