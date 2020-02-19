Su sayaçlarını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Su sayaçlarını çalan şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki günde 20 su sayacını çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki günde 20 su sayacını çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Gazi Osman Paşa, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Bağlık, İstasyon ve Fevzi Paşa mahallelerinde iki günde 19 adresteki 20 su sayacı çalındı. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, apartmanlardaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Ekipler, su sayaçlarını çalarak çantasına koyduktan sonra kaçan şüphelinin 18 yaşındaki Suriye uyruklu S.S. olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Su sayaçlarını çalan şüpheli tutuklandı

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:39 Kaynak: AA
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