Su sayaçlarını soğuktan korumak için vatandaşlar uyarıldı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında yaşanan su sayaç ve boruların donmalarına karşı uyarıda bulundu.

ESKİ'den yapılan açıklamada, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü günlerde, su abonelerinin su sayaçlarındaki donmalara karşı önlem almasını istedi.

Sayaç ve boruların iyi korunmaması durumunda vatandaşların sıkıntıya düşebileceği ifade edilen açıklamada, su sayaçlarının ısı yalıtım malzemeleriyle kaplanması gerektiği vurgulandı.

Acil durumlarda Alo 185 Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğinin belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çok şiddetli soğuklarda musluklar çok az bir şekilde açık bırakılarak sayaçta ve tesisatta durgun su bırakılmamalıdır. Sayacın bulunduğu yere beton, ahşap veya demirden bir muhafaza yapılmalıdır. Soğuğa karşı hassas olan su sayaçlarının kolayca patlayacağı ve önemli miktarda su kaybına yol açacağı unutulmamalıdır. Bunun için öncelikle açık alanlarda bulunan sayaç ve borular, soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Donan sayaca ve tesisata ateş tutulmamalı ve sıcak su dökülmemelidir."