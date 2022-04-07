SU ŞEBEKESİ ESKİYEN MAHALLELİ YARDIM İSTEDİ - Son Dakika
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SU ŞEBEKESİ ESKİYEN MAHALLELİ YARDIM İSTEDİ

07.04.2022 16:41

HATAY'ın İskenderun ilçesinde su şebekesinin eski ve bakımsız olması nedeniyle evlerine günde sadece 30 dakika su verildiğini bildiren Düğünyurdu Mahallesi sakinleri, sorunun çözüme kavuşturulmasını istedi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde su şebekesinin eski ve bakımsız olması nedeniyle evlerine günde sadece 30 dakika su verildiğini bildiren Düğünyurdu Mahallesi sakinleri, sorunun çözüme kavuşturulmasını istedi.

Düğünyurdu Mahallesi sakinleri, su şebekesinin eski ve bakımsız olması yüzünden evlerine günde sadece 30 dakika su verildiği için son yıllarda ihtiyaçlarını dışarıdaki çeşmelerden bidonlara doldurarak karşılamaya başladı. Mahalle Muhtarı Seyfettin Çöloğlu, şebekenin yenilenmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan yardım istedi. Bin nüfuslu köyde yaz mevsiminde sadece evlere sadece 15 dakika su verildiğini öne süren Çöloğlu, devamlı bidonla su taşımaktan yorulduklarını kaydetti.

SU ŞEBEKESİ ESKİYEN MAHALLELİ YARDIM İSTEDİ
SU ŞEBEKESİ ESKİYEN MAHALLELİ YARDIM İSTEDİ
SU ŞEBEKESİ ESKİYEN MAHALLELİ YARDIM İSTEDİ

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İskenderun, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SU ŞEBEKESİ ESKİYEN MAHALLELİ YARDIM İSTEDİ - Son Dakika


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