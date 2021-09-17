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"Su Şehri Bursa" belgeseli için Uludağ zirvesindeki krater gölüne daldılar - Son Dakika

"Su Şehri Bursa" belgeseli için Uludağ zirvesindeki krater gölüne daldılar

17.09.2021 10:58

Su altı belgesel yapımcısı ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, kısa metrajlı belgesel film çalışması için Uludağ'daki krater gölünde dalış gerçekleştirdi.

Su altı belgesel yapımcısı ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, kısa metrajlı belgesel film çalışması için Uludağ'daki krater gölünde dalış gerçekleştirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla bir yıl önce başlatılan çalışma kapsamında Ceylan ve ekibi ile Mavi Keyif Dalış Merkezi'nin desteğiyle, Gemlik Körfezi, İznik Gölü ve Keramet Ilıcaları gibi noktalarda su altı zenginliklerini görüntüleyerek, nesli tehlike altında olan ve Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan birçok türü kaydetti.

Ceylan ile ekibi, biyoçeşitlilik vurgulanarak dalış turizminin hareketlendirilmesi hedeflenen, su altı "fauna florası" içerikli "Su Şehri Bursa" filmi için Uludağ'da 2 bin 200 metre rakımda sadece arazi araçlarıyla zorlu bir yolculuk sonucu ulaşılan bölgedeki 7 krater gölünden biri olan Karagöl'de yüksek irtifa dalışı yaptı.

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfır dereceye düştüğü noktada göle dalarak eşsiz doğayı ve Karagöl'ü su altından kayda alan Ceylan ve ekibinin çalışması, AA ekibince görüntülendi.

"Çok sağlıklı deniz çayırlarına ve pinaların yaşamına tanık olduk"

Tahsin Ceylan, bu çalışmanın eski Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan'ın Bursa Büyükşehir Belediyesine genel sekreter olarak atanmasıyla başladığını söyledi.

Deneyimli bir "balıkadam" olan ve dalışlarımıza da katılan Akhan'la Bursa'ya katkı sağlayacak bu projeyi hayata geçirdiklerini belirten Ceylan, "su altı şehri" olarak nitelendirilen Bursa'ya su altından da bakmak gerektiğini anlattı.

Kısa metrajlı bir film yapıldığını anlatan Ceylan, şöyle devam etti:

"Marmara Denizi önemli, ekosistemiyle farklı ve dünyanın en genç denizi. Burada yaşamın korunması ve tanınması gerektiğine inanıyoruz. Soluduğumuz havanın içindeki oksijenin yüzde 70'i denizlerden geliyor. Bunun yüzde 50'sini fitoplanktonlara, yüzde 20'sini deniz çayırlarına, yosun ve alglere borçluyuz. Burada daldığımız son noktada çok sağlıklı deniz çayırlarına ve ülkemizde neredeyse popülasyonu yok olan pinaların yaşamına tanık olduk. Bu çok sevindirici bir gözlem. Bu bölgelerin koruma alanı olması gerektiğine inanıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle keyifli zamanlar geçirdik. Onlar da su altına aşina oldular. 35 yıllık dalış hayatımda arşivimde olmayan bazı görüntüleri Gemlik Körfezi'nde çektik. Bu da çok sevindirici bir olay ve filmin içeriğinde yer alacak. Film, ağırlıklı olarak Bursa'nın su altının anlatıldığı bir çalışma olacak. Bursa'daki şelaleleri, tarihi noktaları görüp cep telefonlarıyla çekiyorlar. Biz bu filmle, 'Bu türler bizim denizlerimizde var mıydı? Ne kadar ilginç' farkındalığını oluşturmaya çalışacağız. Elde ettiklerimiz bu düşünceleri destekliyor."

Kendileri için sürpriz canlıları kayda aldıklarını aktaran Ceylan, dalışları ekip üyesi ve su altı kameramanı Mehtap Akbaş Çiftci, Mavi Keyif Dalış Merkezi Başkanı Hikmet Orakçı ve Genel Sekreter Ulaş Akhan'la gerçekleştirdikleri bilgisini verdi.

"Soğuk suda dalışın ayrı bir güzelliği var"

Ceylan, Uludağ'ın zirvesindeki yüksek irtifa dalışının eşsiz olduğunu dile getirdi.

Karagöl'ün pırıl pırıl, temiz bir yapısının olduğunu ifade eden Ceylan, "İnsanoğlunun izleri vardı. Çok keyifli bir dalıştı. Bol bol görüntüler çektik. Diyojen, 'Mutlu insanlar doğayla uyumlu yaşayandır.' der. Biz de bu anları yaşadık. Su 12 derece civarındaydı. Su havadan daha sıcaktı. Kıyafetlerimiz korumalıydı. Yüksek irtifada oksijen azlığı nedeniyle eforlu hareketlerden kaçınmak gerek. Su altında böyle bir sorun yaşamadık. Soğuk suda dalışın ayrı bir güzelliği var. Güzel bir dalış oldu." diye konuştu.

Hikmet Orakçı da farklı bir deneyim yaşadıklarını belirterek, "Zirveye en yakın göl, soğuk su, her şeyiyle buraya dalmak çok farklı bir deneyim, herkese nasip olmaz. Çok başka bir duygu. Bu projeyi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz." dedi.

Tahsin Ceylan, Uludağ, Bursa, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Su Şehri Bursa' belgeseli için Uludağ zirvesindeki krater gölüne daldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Su Şehri Bursa" belgeseli için Uludağ zirvesindeki krater gölüne daldılar - Son Dakika
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