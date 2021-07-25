Su seviyesi düşen Asi Nehri'nde çok sayıda balık telef oldu - Son Dakika

Su seviyesi düşen Asi Nehri'nde çok sayıda balık telef oldu

HATAY - Hatay'da, Asi Nehrinde suların çekilmesiyle birlikte çok sayıda balık telef oldu.

Merkez Antakya ilçesi, Üzümdalı Mahallesi'nden geçen Asi Nehri'nde su seviyesinin düşmesiyle çok sayıda balık telef olup kıyıya vurdu.

Üzümdalı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa İnal, balık ölümlerinin genellikle bu mevsimlerde yaşandığını belirterek, "Tarım arazilerinin sulanması için Asi Nehri'ne bent kuruluyor ve bundan dolayı balık ölümlerinin gerçekleştiğini görüyoruz. Susuz kalan balıklar birde nehre akan bazı atık sular sebebiyle de zehirlenip telef oluyor" dedi.

İnal, yetkililerden balık ölümlerinin önlenmesi için tedbir almalarını istedi.