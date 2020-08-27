Su seviyesi düşen Beyşehir Gölü'nden su salımının durdurulması istendi - Son Dakika

Yaz mevsimi dolayısıyla artan tarımsal sulama ve buharlaşma kayıpları sebebiyle su seviyesi gözle görülür şekilde düşüş gösteren Beyşehir Gölü'nden BSA kanalına regülatör kapaklarının kapatılarak su aktarımının durdurulmasının istendiği bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, Beyşehir'in gözbebeği olan Beyşehir Gölü'nün her daim ve her ortamda hakkını ve hukukunu koruma noktasında takipçisi olduklarını belirtti.

Buna tüm ilçe halkının yakından şahitlik ettiğini vurgulayan Başkan Bayındır, şunları kaydetti:

"Yine bu noktada; son günlerde gölümüzden yoğun su salımı ve göl kotumuzdaki gözle görülür çekilmeden sonra 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü, Belediyemiz teknik personellerince yaptırdığımız ölçümde göl kotunun 1122.55 m olduğu tarafımızca tespit edilmiştir. Bu su salımı neticesinde 1122.40 m kotuna kısa sürede gelineceğinden, bugün itibariyle (27 Ağustos 2020 Perşembe) DSİ 4. Bölge Müdürlüğüne gerekli yazılar yazılmıştır. Aynı kotta ( 1122.40 m ) kapakların kapatılması uyarısında bulunulmuştur. Gölümüzden alınan suyun ülke tarımı ve ülke ekonomisine katkısının farkındayız ancak karşılığında gölün kıyı kotunun (1122.40 m) korunması noktasında da gösterişten uzak, kararlılıkla mücadelesini vermekteyiz. Şahsımın, Beyşehir ve Beyşehir Gölü sevdamı bilenler bilir, Beyşehir Gölü vazgeçilmezimdir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."