Su seviyesi yükselen nehirde mahsur kalan çift kurtarıldı - Son Dakika

Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri, çifti bellerine bağladıkları ip ve kayalıkların arasına uzattıkları merdivenle mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 10:06

Kaynak: AA

Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti