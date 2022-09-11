SU SEVİYESİ YÜZDE 10'UN ALTINA DÜŞEN ÇAYGÖREN BARAJI, SULAMAYA KAPATILDI - Son Dakika
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SU SEVİYESİ YÜZDE 10'UN ALTINA DÜŞEN ÇAYGÖREN BARAJI, SULAMAYA KAPATILDI

11.09.2022 11:47

BALIKESİR'in Sındırgı, Bigadiç ve Kepsut ilçelerinde çiftçilerin kullandığı Çaygören Barajı, su seviyesinin yüzde 10'un altına düşmesi ile sulamaya kapatıldı.

BALIKESİR'in Sındırgı, Bigadiç ve Kepsut ilçelerinde çiftçilerin kullandığı Çaygören Barajı, su seviyesinin yüzde 10'un altına düşmesi ile sulamaya kapatıldı.

Sındırgı, Bigadiç, Kepsut ilçeleri ve çevresinde tarım alanlarının sulanması amacıyla kullanılan Çaygören Barajı'nda su seviyesi, yüzde 10'un altına düştü. Düşüş sonrası Devlet Su İşleri (DSİ), balıkların korunması için barajın sulamaya kapatılacağını duyurdu. Karar, Balıkesir Sulama Birliği'nce barajdan su kullanan çiftçilere de bildirildi. Çiftçilere gönderilen yazıda, "Çaygören Barajı'nda su seviyesi minimum işletme hacmine düşmüş bulunmakta olup, baraj rezervuarındaki canlı yaşamın sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik olarak bugün saat 23.00 itibariyle baraj DSİ tarafından tarımsal sulamaya kapatılacaktır" denildi. Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Çaygören Mahallesi muhtarı Birol Keskin de barajdaki balıkların yaşaması için sulamanın durdurulmasının şart olduğunu söyledi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Devlet Su İşleri, Balıkesir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SU SEVİYESİ YÜZDE 10'UN ALTINA DÜŞEN ÇAYGÖREN BARAJI, SULAMAYA KAPATILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SU SEVİYESİ YÜZDE 10'UN ALTINA DÜŞEN ÇAYGÖREN BARAJI, SULAMAYA KAPATILDI - Son Dakika
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