Su seviyesindeki düşme nedeniyle kapatılan Pasaport İskelesi yeniden kullanıma açıldı - Son Dakika

İzmir'de, deniz seviyesindeki çekilme nedeniyle kapatılan Pasaport İskelesi yeniden kullanıma açıldı.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Pasaport İskelesi saat 15.30 itibarıyla tekrar kullanıma açıldı ve seferlerimiz programlı şekilde devam edecektir." denildi.

İZDENİZ, daha önce deniz suyu seviyesinin yolcu tahliyesine izin vermeyecek kadar düşmesi nedeniyle iskelenin geçici süre ile kullanıma kapatıldığını duyurmuştu.