Son Dakika Haberleri: - Su seviyesinin azaldığı Seyfe Gölünde kuş hareketliliği
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- Su seviyesinin azaldığı Seyfe Gölünde kuş hareketliliği

4 saat önce

- Su seviyesinin azaldığı Seyfe Gölünde kuş hareketliliğiKIRŞEHİR - Su seviyesinin mevsimsel yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte azaldığı Seyfe Gölü Kuş Cennetinde yılın son bölgesel kuş hareketliliği gözlendi.

- Su seviyesinin azaldığı Seyfe Gölünde kuş hareketliliği
KIRŞEHİR - Su seviyesinin mevsimsel yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte azaldığı Seyfe Gölü Kuş Cennetinde yılın son bölgesel kuş hareketliliği gözlendi.
Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, bölgede su seviyesinin yüzde 40'lar civarına düştüğünü ve göldeki su miktarının azalmaya başladığını söyledi.
Göle yüzeysel su girişinin olmadığını ifade eden Çetiner, açıklamasında;
"Göle yüzeysel su girişi olmadı. Sadece yağan yağmurların etkisiyle ve gölün taban yapısındaki özelliğinden dolayı yağan yağmurlar su olarak birikti. Şuanda yaklaşık yüzde 40'a yakın bir seviyeye geldik. Her şeye rağmen bölgede flamingolar hala gölde. Binlerce flamingoyu görebiliyoruz. Angıtları, ördekleri, martıları görme imkanına sahibiz. Uzun zamandır bölgeye gelmeyen pelikanları dahi gördük. Bu sıcaklıklara rağmen yüzlerce kuş çeşidini görme şansına sahibiz."dedi.
Seyfe Gölü Kuş Cenneti, doğanın her güzelliğini sunmasının yanında kuşların göç yolları nedeniyle akın ettiği bölgelerden bir tanesi olma özelliğini taşıyor.
Seyfe Gölü, Göle, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:52 Kaynak: İHA
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