Son Dakika Haberleri: Su Sıkarak Çatıdaki Karı Temizliyorlar

Su Sıkarak Çatıdaki Karı Temizliyorlar

9 dakika önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çatılardaki karların temizlenmesi için itfaiye aracı ile su sıkıyorlar.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çatılardaki karların temizlenmesi için itfaiye aracı ile su sıkıyorlar.

Bu yıl yoğun kar yağışının yaşandığı Karlıova ilçesinde yağışın durmasının ardından çatıdaki karları temizlemek için vatandaşlar çalışmaya başladı.

İş yerleri ve evlerinin çatısında biriken karları temizleyen vatandaşlar, yetersiz kaldığı durumlarda belediyeden yardım istiyor.

İlçede bulunan bazı ev ve iş yerlerinin üzerindeki kar birikintisinin tehlike oluşturmaması için belediye ekipleri de vatandaşlara yardım ediyor.

İtfaiye ekipleri, çatılardaki kar birikintisini temizlemek için su kullanıyor.

Belediye Zabıta Amiri Metin Bingöl, çetin bir kış geçirdiklerini, belediye olarak vatandaşların mağdur olmaması çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyled.

Bingöl, "Güneşli havayı fırsat bilen ekiplerimiz, çatılarda tehlike arz eden karların düşmesi için çalışmalara başladı. Bazı iş yerlerinin çatılarında kar düşmüyor ve yarım metreyi geçen bir kar kalınlığı söz konusu. Ekiplerimiz itfaiye aracı ile su sıkarak karın ve buzun erimesini sağlıyor ve daha sonra ön kısımdaki kar alındıktan sonra, arkadaki kar boşluğa girdiği için kendiliğinden düşüyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:01 Kaynak: AA

Bingöl, İtfaiye, Karlıova, Güncel
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