Su sıkıntısının yaşanmayacağı tek turistik ilçe Marmaris - Son Dakika

Su sıkıntısının yaşanmayacağı tek turistik ilçe Marmaris

11.01.2021 13:25

Su sıkıntısının yaşanmayacağı tek turistik ilçe Marmaris İklim değişikliği nedeniyle Türkiye'nin birçok ilinde barajlardaki su seviyesi yüzde 20'lerin altına düşerken, Marmaris ilçesindeki Atatürk Barajında su seviyesi yüzde 95'e çıktı.

Su sıkıntısının yaşanmayacağı tek turistik ilçe Marmaris

İklim değişikliği nedeniyle Türkiye'nin birçok ilinde barajlardaki su seviyesi yüzde 20'lerin altına düşerken, Marmaris ilçesindeki Atatürk Barajında su seviyesi yüzde 95'e çıktı.

MUĞLA - Kuraklık ve iklim değişikliği sonucu Türkiye'deki birçok içme ve kullanma suyu barajı alarm verirken, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne ait Atatürk Barajı yağış olmasa bile ilçenin uzun yıllar yetecek suyuna sahip.

Mevcut kapasitesinden yüzde 20 daha fazla su tutma hacmine sahip Marmaris Atatürk Barajı 16 Aralık'ta yapılan ölçümde yüzde 87 doluluğa sahip iken, son bir aydaki yağışlar sonrası doluluk oranı yüzde 94'e yükseldi. Marmaris Atatürk Barajından sulama, kullanma ve içme suyu temin edilirken, Marmaris'in yıllık içme ve kullanma suyu yaklaşık 12 milyon m3.

1998 yılında dönemin Marmaris Belediye Başkanı İsmet Karadinç tarafından altyapı, kanalizasyon, arıtma tesisi ile birlikte yapımını başlanan ve devlet garantili ilk etapta 210 milyon dolar uluslararası kredi temin edilmesi ile inşaatı başlayan baraj 11 Şubat 2005 yılında su tutmaya başlamış ve Mayıs ayında da açılışı yapılmıştı.

Marmaris Barajı, Kocaalan Deresi üzerinde yapılırken, beton ve kaya gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 7 bin 060m, akarsu yatağından yüksekliği 49 metre, normal su kotunda göl hacmi 36 milyon m3. Normal su kotunda göl alanı ise 2,32 km'dir.

Su sıkıntısının yaşanmayacağı tek turistik ilçe Marmaris
Su sıkıntısının yaşanmayacağı tek turistik ilçe Marmaris
Su sıkıntısının yaşanmayacağı tek turistik ilçe Marmaris
Su sıkıntısının yaşanmayacağı tek turistik ilçe Marmaris

Atatürk Barajı, Marmaris, Türkiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Su sıkıntısının yaşanmayacağı tek turistik ilçe Marmaris - Son Dakika


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