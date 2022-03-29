Su şişeleme fabrikasında yangın; 2 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Su şişeleme fabrikasında yangın; 2 işçi dumandan etkilendi

29.03.2022 12:05
Su şişeleme fabrikasında yangın; 2 işçi dumandan etkilendi

OSMANİYE'de, su şişeleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

OSMANİYE'de, su şişeleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında 2 işçi, dumandan etkilendi.

Bahçe ilçesine bağlı Nohut köyü yakınlarındaki su şişeleme fabrikasının depo bölümünde, sabah saatlerinde yangın başladı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, dumandan etkilenen 2 işçi de sağlık görevlilerince ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

FOTOĞÜRAFLI


Su şişeleme fabrikasında yangın; 2 işçi dumandan etkilendi
Su şişeleme fabrikasında yangın; 2 işçi dumandan etkilendi
Su şişeleme fabrikasında yangın; 2 işçi dumandan etkilendi
Su şişeleme fabrikasında yangın; 2 işçi dumandan etkilendi
Su şişeleme fabrikasında yangın; 2 işçi dumandan etkilendi
Su şişeleme fabrikasında yangın; 2 işçi dumandan etkilendi
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İtfaiye, Yangın, işçi, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Su şişeleme fabrikasında yangın; 2 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika


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