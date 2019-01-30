Su Sızdıran Evinde Yaşam Mücadelesi Veriyor

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yağmur suları evine sızan 75 yaşındaki kadın yetkililerden yardım bekliyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yağmur suları evine sızan 75 yaşındaki kadın yetkililerden yardım bekliyor.



Çiçek Mahallesinde 2 katlı binanın zemin katındaki evinde yalnız yaşayan Seyehat Atmaca, yağışlı dönemlerde evine sızan sular nedeniyle zorluk çekiyor.



Rutubetten duvarları kabarmış, boyası dökülmüş evde sürekli ıslak olan zemin üzerinde hayatını sürdürmeye çalışan Atmaca, evin duvarlarından içeriye sızan yağmur sularını bezle kurulayarak çözüm bulmaya çalışıyor.



Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinde yaklaşık 2 yıldır su sızıntısının olduğunu bu sene ise sızıntının arttığını belirtti.



Sızıntının nereden kaynaklandığını tam bilmediğini, bir üst sokakta belediye ekiplerince yapılan su giderleri ve merdivenden kaynaklanıyor olabileceğini ifade eden Atmaca, "Evin duvarları rutubetten bu hale geldi. Bu su nereden geliyor ben de bilemiyorum. Evden su çıktı, duvarlar kabardı." dedi.



Belediyeden görevlilerin gelip kontrol ettiğini ancak çözüm bulamadığını anlatan Atmaca, eşinden kalan maaşla geçimini sağlamaya çalıştığını, yardım istediğini kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Elektrik Akımına Kapılan Genç Ahmetcan, Hayatını Kaybetti

ATM'deki Tuzağa Dikkat! Vatandaşın Şüphesi Kart Kopyalayan Düzeneği Ortaya Çıkardı

Seda Akgül'den Olay Yaratan Açıklama: Para İçin Evlenen Kadın Aldatılır

Apple Türkiye'deki Fiyatlarını Düşürme Kararı Aldı