Son Dakika Haberleri: Su Sızıntısı İngiltere Parlamentosu'nu Tatil Ettirdi

Su Sızıntısı İngiltere Parlamentosu'nu Tatil Ettirdi

29 dakika önce

İngiltere Parlamentosu'nda bugünkü oturumlar, tavandan sızan su nedeniyle iptal edildi.

Su Sızıntısı İngiltere Parlamentosu'nu Tatil Ettirdi, System.String[]
İngiltere Parlamentosu'nda bugünkü oturumlar, tavandan sızan su nedeniyle iptal edildi.

Su sızıntısı, Avam Kamarası'nda kredilere ilişkin yeni vergi düzenlemelerinin görüşüldüğü sırada başladı.

Oturumu yöneten Avam Kamarası Başkan Yardımcısı Lindsay Hoyle, görüşmelerin sorun giderilene kadar askıya alınmasına karar verdi. Ancak 25 dakika sonra salona dönen Hoyle, sorunun devam etmesi üzerine bugünkü tüm oturumların iptal edildiğini duyurdu.

Avam Kamarası'nın basın biriminden daha sonra yapılan açıklamada, soruna acilen müdahale edildiği ve sızıntının kontrol altına alındığı belirtildi.

İşçi Partili Parlamenter Justin Madders, sızıntının "parlamentomunun ne kadar arızalı olduğunun görülmesi için muhtemel bir sembol olduğunu" ifade ederek, Avam Kamarası'na ilişkin halkın olumsuz görüşlerine atıfta bulundu.

Muhafazakar Parti'den Ross Thomson da, "Parlamentoda ilk kez bir sızıntı olmadığından eminim." diyerek espri yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:02 Kaynak: AA

İngiltere, Güncel
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