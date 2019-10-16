Son Dakika Haberleri: Su sızma cinayeti davasında görgü tanığı dinlenecek
Son Dakika 3. Sayfa Su sızma cinayeti davasında görgü tanığı dinlenecek

Su sızma cinayeti davasında görgü tanığı dinlenecek

42 dakika önce

Kayseri'de banyodan alt kata su sızdığı için iki komşu arasında çıkan ve cinayet ile sonuçlanan kavgada, cinayet sanığının yargılanmasına devam edildi.

Su sızma cinayeti davasında görgü tanığı dinlenecek, System.String[]

Kayseri'de banyodan alt kata su sızdığı için iki komşu arasında çıkan ve cinayet ile sonuçlanan kavgada, cinayet sanığının yargılanmasına devam edildi. Cinayet anında görgü tanığı bir kadının olduğu ortaya çıkarken, diğer celse tanığın dinlenilmesi için duruşma ertelendi.


23 Şubat'ta Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Bilginler Caddesi'nde meydana gelen olayda Serkan K. isimli şahsın Veysel Kuşoğlu isimli şahsın yeğeninin üst katında oturdukları ve daha önce de banyodan alt kata su sızdığı için şahıslar arasında tartışma yaşandığı öğrenildi. Yine aynı konuda yaşanan tartışma sonucu şüpheli Serkan K. mağdur Veysel Kuşoğlu'nu boyun bölgesinden ve karın bölgesinden silahla yaraladı. Ağır yaralanan Kuşoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Serkan K. 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanırken, Veysel Kuşoğlu'nun ağabeyi Ali K. hakkında 'silahla tehdit' suçundan dava açıldı.


Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Serkan K.(38), tutuksuz sanık Ali K.(54), sanığın müşteki eşi A.K.(28) ve avukatlar hazır bulundu.


Cinayet anında görgü tanığı bir kadının olduğu ortaya çıktı. Savcı, tutuklama gerekçelerinde bir değişiklik olmadığı gerekçesiyle sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.


Mahkeme heyeti verdiği ara kararda görgü tanığı kadın E.Ö.'nün adresinin tespit edilip gelecek celse duruşmada hazır edilerek dinlenilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı Kasım ayına erteledi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:33 Kaynak: İHA
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