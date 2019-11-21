Son Dakika Haberleri: Su Soley'in Zamansız Aşk'ı görücüye çıktı
Son Dakika Magazin Su Soley'in Zamansız Aşk'ı görücüye çıktı - Son Dakika Magazin

Su Soley'in Zamansız Aşk'ı görücüye çıktı

6 saat önce

Sözü, müziği, düzenlemesi ve yapımı Su Soley'e ait olan şarkı ritmik altyapısı ve duygusal sözlei ile dikkat çekiyor.

Su Soley'in Zamansız Aşk'ı görücüye çıktı, System.String[]

Sözü, müziği, düzenlemesi ve yapımı Su Soley'e ait olan şarkı ritmik altyapısı ve duygusal sözlei ile dikkat çekiyor.


Soley, yeni şarkısı için "Bu proje benim için çok büyük bir heyecan. Yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğümüz Zamansız Aşk'ı nihayet dinleyicilerle buluşturuyoruz. Şarkının çok özel bir tınısı var. Sözler ise bana göre can alıcı oldu. Ortaya güzel bir çalışma koyduğumuzu düşünüyorum. Umarım herkes beğenir." dedi.

Soley, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:56 
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