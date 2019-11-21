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Su Soley'in Zamansız Aşk'ı görücüye çıktı
6 saat önce
Sözü, müziği, düzenlemesi ve yapımı Su Soley'e ait olan şarkı ritmik altyapısı ve duygusal sözlei ile dikkat çekiyor.
Sözü, müziği, düzenlemesi ve yapımı Su Soley'e ait olan şarkı ritmik altyapısı ve duygusal sözlei ile dikkat çekiyor.
Soley, yeni şarkısı için "Bu proje benim için çok büyük bir heyecan. Yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğümüz Zamansız Aşk'ı nihayet dinleyicilerle buluşturuyoruz. Şarkının çok özel bir tınısı var. Sözler ise bana göre can alıcı oldu. Ortaya güzel bir çalışma koyduğumuzu düşünüyorum. Umarım herkes beğenir." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:56
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