Su sorunu yaşayan Şile halkı, yaşadıkları mağduriyeti anlattı - Son Dakika

Su sorunu yaşayan Şile halkı, yaşadıkları mağduriyeti anlattı

- Su sorunu yaşayan Şile halkı, yaşadıkları mağduriyeti anlattı Şile'de birkaç gündür yaşanan su sorunu nedeniyle vatandaşlar İSKİ tankerinden bidonlara su doldurmak zorunda kaldı.

- Su sorunu yaşayan Şile halkı, yaşadıkları mağduriyeti anlattı

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İSTANBUL - Şile'de birkaç gündür yaşanan su sorunu nedeniyle vatandaşlar İSKİ tankerinden bidonlara su doldurmak zorunda kaldı. Şile Alacalı köyü sakinleri de musluklarından Cuma gününden beri su akmadığını belirterek mağdur olduklarını söyledi.

Şile'de iddiaya birkaç gündür beri bazı mahalle ve köylere su verilmiyor. Ayrıca hemen hemen her mahallede gün aşırı olmak üzere su kesintileri yaşanıyor. Şile halkı çareyi su tankerinden bidonlara su doldurmakta buldu. Cuma gününden beri musluklarından su akmayan Şile Alacalı köyü halkı, su akmamasından şikayet ederek duruma tepki gösterdi.

Olayla ilgili konuşan Nejdet Kılıçarslan, "Sularımız akmıyor Cuma'dan beri. Gece bir geldi sabah kesildi. Çamaşır yıkanmıyor. Tuvalete gidiyoruz su yok. Abdest alınmıyor. Her türlü sıkıntı var. Bol bol el yıka diyorlar ama yok" dedi.

Sularının akmadığını belirten Ferhat Özalp, "Şu an su yok. Cuma günü başladı su kesilmeye. Ara ara geldi ama yetersiz. Banyo yapma sıkıntısı tuvalet ihtiyacı gibi sıkıntılar var. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz" diye konuştu.

Şile, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:48 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Su sorunu yaşayan Şile halkı, yaşadıkları mağduriyeti anlattı - Son Dakika
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