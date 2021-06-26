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Su Sporları Festivali Nefesleri Kesti - Son Dakika

Su Sporları Festivali Nefesleri Kesti

26.06.2021 23:08
Su Sporları Festivali Nefesleri Kesti, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Su Sporları Festivali nefesleri kesti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Su Sporları Festivali nefesleri kesti. Birçok etkinliğin yapıldığı festival yaz ayında yüzlerce etkinliğin yapılacağının müjdesini de vermiş oldu. Sekapark Uçurtma Tepesi sahil kısmında gerçekleştirilen etkinliğe katılan binlerce Kocaelili, güzel havanın tadını çıkarırken birbirinden güzel şovları izleme fırsatı buldu.

DRAGON BOAT'TAN PLAJ VOLEYBOLU'NA

"2. Su Sporları Festivali" kapsamında Yelken, Kürek, Rüzgar Sörfü, Dragon Boat ve Tüplü Dalış branşlarında gerçekleştirilecek ve Flyboard gösterileri yapıldı. Yarıca karada Plaj Voleybolu ve Plaj Futbolu branşlarında gösteri maçı da gerçekleştirildi.

ŞANSLI 3 KİŞİYE FLYBOARD DENEMESİ

Daha önce sosyal medya üzerinden düzenlenen çekilişi kazanan kişilerden 3'üne Flyboard denemesi yaptırıldı. Organizasyona katılan tüm sporculara ise çanta, anı madalyası, tişört, boyunluk, şapka, bone ve havlu hediye edildi.

BİNLERCE KOCAELİLİ KATILDI

Sekapark Uçurtma Tepesi önünde gerçekleştirilen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Büyükşehir bürokratları, spor okulları öğrencileri ve aileleri ile binlerce Kocaelili katıldı.

"MESAFE KURALLARINA UYARAK GÖNLÜNÜZCE EĞLENİN"

Su Sporları Festivali'nin açış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Covid19 salgınıyla mücadelenin sürdüğünü ve aşılama tamamlandığında vatandaşların daha rahat bir şekilde hareket edebileceğini belirtti. Hijyen ve mesafe kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatan Başkan Büyükakın, "Bugün burada gönlümüzce eğlenelim ve stresimizi atalım. Tam spor yapılacak bir hava var. Pandemi bize bu tür açık mekanların, şehirlerin ihtiyacı olan mekanlar olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu mekanlar bize yaşam veren mekanlarmış. Buralarda gelin, mesafe kurallarına uyarak gönlünüzce stresinizi atın. Bizim varlık sebebimiz, sizin mutluluğunuz, evlatlarımızın mutluluğu. Mutlu olmanız için ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz"

"ZORLUKLAR BİRLİKTE GÖĞÜSLENEREK ATLATILIR"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz da kısa bir konuşma yaparak milletin zor zamanlardaki sıkıntıları birlikte göğüsleyerek yok edebildiğinin altını çizdi. Yılmaz, aşılamayla toplumsal bağışıklık kazanarak salgının atlatılacağını ifade etti.

BÜYÜKAKIN HATTRİCK YAPTI

Konuşmaların ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sporcularla plaj voleybolu ve futbolu oynadı. Futboldaki etkili oyunuyla Kocaelililerin tezahürat ve alkışlarını alan Başkan Büyükakın, karşılaşmada hattrick yaparken iki de asist yaparak takımına büyük katkı sağladı.

BÜYÜKŞEHİR BANDOSU KANO ÜZERİNDE KONSER VERDİ

Başkan Büyükakın daha sonra kano takımıyla birlikte kürek çekerken Büyükşehir Belediyesi bandosu da kano üzerinde konser verdi. İlgi çeken konser sahildeki vatandaşlar tarafından da takip edildi.

Su Sporları Festivali Nefesleri Kesti

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Su Sporları Festivali Nefesleri Kesti - Son Dakika


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