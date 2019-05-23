Son Dakika Haberleri: Su sporları istasyonundaki 'tahliye' kavgasında 1 tutuklama

Su sporları istasyonundaki 'tahliye' kavgasında 1 tutuklama

7 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde su sporları istasyonu için tahliye kararı verilmesi üzerine, çıkan arbedede 4 polisin hafif şekilde yaralandığı olayda gözaltına alınan 6 kişiden eski işletme sahibi Mehmet Yıldız tutuklandı.

Su sporları istasyonundaki 'tahliye' kavgasında 1 tutuklama, System.String[]
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde su sporları istasyonu için tahliye kararı verilmesi üzerine, çıkan arbedede 4 polisin hafif şekilde yaralandığı olayda gözaltına alınan 6 kişiden eski işletme sahibi Mehmet Yıldız tutuklandı.
Marmaris Belediyesince şehir merkezindeki 12 su sporları istasyonu, geçen hafta ihaleye çıkarıldı. İhaleyi kaybeden geçen dönemin işletmecileri için dün tahliye kararı çıktı. Eski işletmecilerin 3 gün süre talebi kabul edilmeyince arbede yaşandı. Çıkan olaylarda bazı çalışanlar su sporları istasyonunun plastik iskelesi ile karadaki jet ski ve lastik sürat botu ateşe vermişti. Turistlerin endişi içerisinde tanık olduğu arbede sırasında 4 polis memuru çeşitli yerlerinden hafif yaralanırken, 6 kişi ise gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 6 kişiden biri serbest bırakıldı. 5 şüpheli ise mahkemeye çıkartıldı. Su sporları işletmecisi Mehmet Yıldız, 'Genel güvenliği tehlikeye düşürmek, kamu personelinin görevini yapmasını engellemek ve can güvenliği tehlikeye düşürmek' suçlarından tutuklandı. Su sporları çalışanı 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI
Marmaris Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, yaşanan olay ile ilgili yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstasyonun 3 gün içinde tahliye edilmesi gerektiğini bildirilen tebligat 21.05.2019 tarihinde işgalci durumundaki Aslan Turizm Ltd. Şti. yetkililerine tebliğ edilmiş, ancak işletmeciler tebligatı imzalamayarak (imzadan itina) görevli personellere zorluk çıkarmışlardır. Bunun üzerine tahliye işleminin 22.05.2019 tarihinde gerçekleştirileceği 21.05.2019 tarihli ve 84179621 sayılı yazı ile Marmaris Kaymakamlığı'na bildirilerek, tahliye işlemleri sırasında denizden ve karadan gerekli güvenlik önlemlerinin alınması istenmiştir. 22.05.2019 tarihinde Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetlerinin de desteğiyle söz konusu istasyona giderek, su sporları faaliyetlerinin yürütüldüğü alanın tahliye edilmesini sağlamıştır." 


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:39 Kaynak: DHA
Mehmet Yıldız, Muğla, Marmaris, Güncel
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