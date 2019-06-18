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Su Sporları Merkezi'nde kampa girdiler

48 dakika önce

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü yaz sporları kampı İnönü Üniversitesi Su Sporları Merkezinde gerçekleştirildi.

Su Sporları Merkezi'nde kampa girdiler, System.String[]
İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü yaz sporları kampı İnönü Üniversitesi Su Sporları Merkezinde gerçekleştirildi.

Kampa su sporları ders hocası Prof.Dr. Cemal Gündoğdu, Dr. Öğretim Üyesi Hülya Bingöl ve Araştırma Görevlisi Yalın Aygün katıldı. 3 gün devam edecek Kamp programında spor yöneticiliği bölümünde okuyan 30 öğrenci su sporları merkezi müdürü Oğuz Avcı koordinatörlüğünde kano ve kürek branşında uygulamalı eğitimler alacaklar.

Kampa katılan öğrenciler Kalegöl Otelde 3 gün boyunca konaklayacak ve İnönü Üniversitesi Su Sporları Merkezinde kano ve kürek eğitimlerine katılacaklar. Prof.Dr. Cemal Gündoğdu bu eğitimlerin ilk defa İnönü üniversitesi su sporları merkezinde gerçekleştirildiğini, su sporları merkezinin konum, malzeme ve görev alan eğitimcileri ile tüm bölgeye başarı ile hitap edecek bir tesis olduğunu ifade etti. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:37 Kaynak: İHA
Cemal Gündoğdu, Malatya İnönü Üniversitesi, Spor
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