Su Sporları Merkezi'nde kampa girdiler
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İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü yaz sporları kampı İnönü Üniversitesi Su Sporları Merkezinde gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:37 Kaynak: İHA
İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü yaz sporları kampı İnönü Üniversitesi Su Sporları Merkezinde gerçekleştirildi.
Kampa su sporları ders hocası Prof.Dr. Cemal Gündoğdu
, Dr. Öğretim Üyesi Hülya Bingöl
ve Araştırma Görevlisi Yalın
Aygün katıldı. 3 gün devam edecek Kamp programında spor yöneticiliği bölümünde okuyan 30 öğrenci su sporları merkezi müdürü Oğuz Avcı
koordinatörlüğünde kano ve kürek branşında uygulamalı eğitimler alacaklar.
Kampa katılan öğrenciler Kalegöl Otelde 3 gün boyunca konaklayacak ve İnönü Üniversitesi Su Sporları Merkezinde kano ve kürek eğitimlerine katılacaklar. Prof.Dr. Cemal Gündoğdu bu eğitimlerin ilk defa İnönü üniversitesi su sporları merkezinde gerçekleştirildiğini, su sporları merkezinin konum, malzeme ve görev alan eğitimcileri ile tüm bölgeye başarı ile hitap edecek bir tesis olduğunu ifade etti. - MALATYA
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