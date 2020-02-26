Su Sporları Merkezinde yüzme öğrenen çocuk sayısı bin 200'e ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Su Sporları Merkezinde yüzme öğrenen çocuk sayısı bin 200'e ulaştı - Son Dakika Spor

Su Sporları Merkezinde yüzme öğrenen çocuk sayısı bin 200'e ulaştı

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, okullardan öğrenci gruplarını ağırlamaya devam ediyor.

Su Sporları Merkezinde yüzme öğrenen çocuk sayısı bin 200'e ulaştı, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, okullardan öğrenci gruplarını ağırlamaya devam ediyor. Kentte faaliyet gösteren ilkokullardan merkeze gelerek yüzme öğrenen çocuk sayısı bin 200'e ulaştı.


Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, kent sakini çocukları misafir ederek, yüzme eğitimlerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.


2016 yılından bu yana okulların okul aile birlikleri gerçekleştirilen ortak çalışma neticesinde düzenlenen yüzme eğitimlerine, ilçede faaliyet gösteren ilkokullardan öğrenciler katıldı. Gerçekleştirilen eğitimlerde bin 200 çocuk, uluslararası Leed Sertifikalı yeşil bina özelliğine sahip Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nde yüzmenin keyfini çıkardı.


"Cazibe merkezi haline geldi"


Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da çocukların yüzme sporu ile sağlıklı biçimde geliştiklerine dikkat çekerek, "Tepebaşı bölgesi geçmiş dönemlerde spor açısından çok iyi bir noktada değildi. Yüzme komplesi bir yana futbol oynayacak alanlar bile söz konusu değildi. Biz ise 'Yüzme bilmeyen, spor yapmayan çocuğumuz kalmayacak' dedik. Bugün geldiğimiz noktada Su Sporları Merkezi her yıl genç, yaşlı, engelli 25 bin vatandaşımızın hizmet aldığı bir cazibe merkezi oldu. Yeni nesillerimizin spor ve sağlık içinde yetişmeleri için elimizden gelen gayret ile çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Yüzme etkinliklerine katılan çocuklar da eğitmenlerin gözetimi altında ve güvenli bir ortamda yüzme öğrendikleri için mutlu olduklarını ifade ederek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:56 Kaynak: İHA
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