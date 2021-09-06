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Su sporlarında en başarılı sezon - Son Dakika

Su sporlarında en başarılı sezon

06.09.2021 13:54
Su sporlarında en başarılı sezon, System.String[]

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü çatısı altında; yüzme, sualtı sporları ve sutopu takımlarında performans sergileyen sporcular, elde ettikleri başarılarla 2021 sezonuna damga vurdular.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü çatısı altında; yüzme, sualtı sporları ve sutopu takımlarında performans sergileyen sporcular, elde ettikleri başarılarla 2021 sezonuna damga vurdular. Sezon değerlendirme programında şampiyonlarla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, teknik ekipten faaliyetle ilgili bilgi aldı.

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzlarında yetişen sporcular, 2021 sezonunda yüzme branşında 21 müsabakaya katılarak 463 madalya, paletli yüzme branşında 11 müsabakaya katılarak 175 madalya, sutopu branşında gerçekleştirilen müsabakalarda 180 madalya ve işitme engelliler branşında 1 ulusal yarışta 4 madalya kazanarak tarihi başarıya imza attılar.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Su Sporları Branşları Sezon Değerlendirme Toplantısı'nda şampiyonlarla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ulusal ve uluslararası platformlarda elde edilen başarılar ve yeni sezon planlamasıyla ilgili teknik ekipten bilgiler aldı.

Milli takımlar düzeyinde Şehitkamilli sporcuların elde ettiği başarılar, salonu dolduran altyapı sporcuları ve velilerden büyük alkış alırken, Dünya ve Avrupa sahnesinde rekorlar ve şampiyonluklarla geçen sezonun ardından su sporları branşlarında yeni hedef, 2024 Paris Olimpiyatları olarak belirlendi. Milli sporcular, günün anısına kendilerine verilen büyük desteklerden dolayı Başkan Fadıloğlu'na başarılarını simgeleyen bir kupa armağan ettiler.

"Başarılarda en büyük pay velilerimizin"

Sezon değerlendirme programında katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, elde edilen başarılara en büyük payın sporcu velilerine ait olduğunu belirtti. Başkan Fadıloğlu, "2021 sezonunda, pandeminin olumsuz etkilerine rağmen yüzme, sualtı sporları ve sutopu branşlarında büyük başarılara imza atan sporcularımızı yürekten kutluyorum. Uluslararası platformda milli sporcularımızın elde ettiği başarılar, hepimize büyük gururlar yaşattı. Rekorlarla birlikte kazanılan 822 madalya, sezonun özeti niteliğinde. Elbette yetmez. Hedefimiz, büyük ailemizle beraber başarı çıtasını çok daha yukarıya taşımak. İnşallah bundan sonraki hedefimiz, 2024 Paris Olimpiyatları olacak. Bu noktada özellikle bir konuya vurgu yapmak gerekirse elde edilen başarılardaki en büyük pay sahibi olan değerli velilerimize büyük bir teşekkür borçluyuz. Onların ilgi ve destekleri olmasaydı, bu başarılara ulaşamazdık. Başarılarda emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, tüm sporcularımıza sağlıklı ve başarılı bir spor yaşamı diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Su sporlarında en başarılı sezon
Su sporlarında en başarılı sezon
Su sporlarında en başarılı sezon
Su sporlarında en başarılı sezon

Su Sporları, Şehitkamil, Milli, Yüzme, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Su sporlarında en başarılı sezon - Son Dakika


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