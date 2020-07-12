Su sporu istasyonları koronavirüs önlemleriyle hizmete başladı - Son Dakika

MARMARİS'teki, 36 su sporu istasyonu alınan koronavirüs tedbirlerinin ardından faaliyetlerine başladı. Banana, ringa ve döner gibi su sporları aletlerine sadece aynı aileden olanlar alınıyor.

Marmaris ilçe merkezi ve kırsal turistik mahallelerinde turist ile tatilcilerin olmazsa olmazları arasında yer alan su sporları istasyonları 1 Temmuz itibarıyla faaliyetlerine başladı. Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne uzanan 11 kilometrelik sahil şeridinde ve kırsal mahallerde bulunan 36 su sporu istasyonu işletmecisi koronavirüs tedbirleri kapsamında kendilerine bildirilen 14 maddelik kuralları yerine getirerek hizmet vermeye başladı.

Tatilciler, su sporları istasyonları önünde, kapıda görevli personel tarafından ateşi ölçüldükten sonra maske takmaları koşulu ile içeri alınıyor. Maskesi olmayanlara maske dağıtılıyor. İçeride ellerini dezenfekte eden tatilcilere hangi aletlerde su sporları yapmak istediği soruluyor. Jet siki, banana, ringa, deniz paraşütü gibi aletlerde seçim yapan tatilciler, dezenfekte edilmiş can yeleklerini giyerek su sporları heyecanını doyasıya yaşayabiliyor. Ancak, Muz, ringa ve döner gibi su sporları aletlerinde sadece aynı aileden olan kişiler ve akrabaları alınıyor.

İstanbul'dan iki yetişkin çocuğuyla tatile gelen Demir Açık (47), "Pandemi sonrası tatile geldik. Denize girip keyif yapıyoruz. Çocuklarım deniz paraşütüne binerek heyecanlı anlar yaşayacaklar ben de onları seyredeceğim. Alınan tedbirler yerinde ve güven verici" dedi.

'TÜM TEDBİRLER ALINDI, MİSAFİRLERİMİZ BİLGİLENDİRİLİYOR'

15 yıldır Marmaris Su Üstü Sporları Kooperatifi Başkanlığı yapan iş insanı Salih Tunç, "İlçe merkezi ve kırsal mahallerde 36 su sporu istasyonumuz mevcut. Bakanlığın bizlere gönderdiği genelgeye göre koronavirüs ile mücadele tedbirlerimizi aldık ve 1 Temmuz itibarıyla hizmete başladık. Su sporlarında sosyal mesafe kurallarına uyulmasına özen gösteriyoruz. Misafirlerimiz su sporları yapmadan önce tedbirler hakkında bilgilendirmede bulunuyoruz" diye konuştu.

KURBAN BAYRAMINDA GEÇEN SENE FİYATLARINDAN İNDİRİM

Yaklaşan Kurban Bayramı'nda 36 su sporu istasyonunda geçen sene fiyatları üzerinden yüzde 30 indirim yapacaklarına dikkati çeken Tunç, "Yerli, yabancı tüm turistler bu kampanyadan yararlanacak. Su sporları istasyonlarında sadece peşin ödeme yapılıyordu. Bu yıl kredi kartı ile de ödeme alacağız. Koronavirüs ile mücadele kapsamında ekonomimizi canlı tutmak için sektörümüz olarak üzerimize düşeni yapacağız. Hepimiz el ele verip, bir olduğumuzda atlatacağımız hiçbir sorun yoktur. En büyük kriterimiz misafirlerimizin can güvenliği ve sağlığıdır. Su sporlarından yararlanmak isteyen tatilcilerin 15 dakika jet ski yapmak için 150 TL, banana için kişi başı 70 TL, deniz paraşütü için 300 TL, 'döner' dediğimiz ringa için ise 70 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor. Fiyatlarımızı geçen yıl ile aynı tuttuk" diye konuştu.