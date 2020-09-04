Su sümbülleri Asi Nehri'ne yeniden geldi - Son Dakika

Hatay'ın merkezinden geçerek Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde su sümbülleri yeniden ortaya çıktı.

Antakya ilçesinden geçen nehrin bazı kısımlarında yer yer su sümbüllerinin olduğu gözlendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri de sümbüllerin için çalışması başlatacağı ve temizleme çalışmalarının birkaç gün süreceği öğrenildi.

Geçen yıl yine sümbüller nehre gelmiş ve nehir yüzeyinin büyük bölümünü kaplamıştı.