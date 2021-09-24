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Su sümbülleri kumsalı kapladı - Son Dakika

Su sümbülleri kumsalı kapladı

24.09.2021 11:37
Su sümbülleri kumsalı kapladı, System.String[]

Hatay'da sağanak nedeniyle Asi Nehri'nin yüzeyini kaplayan istilacı su sümbülleri Akdeniz'e sürüklenmesi sonucu Samandağ sahilini kapladı.

Hatay'da sağanak nedeniyle Asi Nehri'nin yüzeyini kaplayan istilacı su sümbülleri Akdeniz'e sürüklenmesi sonucu Samandağ sahilini kapladı.

Akdeniz'e dökülen Asi Nehri, yüzeyini kaplayan su canavarı olarak da adlandırılan su sümbüllerini denize sürükledi.

Denizden akıntı ile sahile vuran su sümbülleri Samandağ'da kumsalı boydan boya kapladı.

Şiddetli yağışlardan sonra su sümbüllerinin kumsalı istila ettiğini öğrenip sahile gelen Erol Arslan adlı vatandaş, "Su sümbüllerinin bir an önce temizlenmesi gerekiyor. Hem doğaya hem çevreye hem de denizdeki canlılara zarar veriyor. Görüntüsü de çok kötü. Aylarca Asi Nehri'nde kaldı. Su sümbülleri denize sürüklendi denizden de kumsala vurdu" dedi.

(Alican Gümüş/İHA)

Su sümbülleri kumsalı kapladı
Su sümbülleri kumsalı kapladı
Su sümbülleri kumsalı kapladı

Asi Nehri, Samandağ, Akdeniz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Su sümbülleri kumsalı kapladı - Son Dakika


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