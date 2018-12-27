Su Tahliye Borusunda Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı
49 dakika önce
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde girdiği su tahliye borusunda mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
MARDİN'in Nusaybin
ilçesinde girdiği su tahliye borusunda mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Nusaybin'in Bahçebaşı köyünde bulunan elektrik santralindeki su tahliye borusunda bir köpeğin mahsur kaldığını görenler, iftaiyeden yardım istedi. Mardin
Büyüşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, köpeğin mahsur kaldığı yerde kurtarma çalışma başlattı. Ekipler, köpeğin mahsur kaldığı su tahliye borusunu spiral ile kesip 2 saatlik uğraşın ardından yavru hayvanı kurtardı. Yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Mardin
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:05 Kaynak: DHA
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