Son Dakika Haberleri: Su Tahliye Kanalına Devrilen Kamyonetin Sürücüsü Yaralandı

Su Tahliye Kanalına Devrilen Kamyonetin Sürücüsü Yaralandı

54 dakika önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yol kenarındaki yağmur suyu tahliye kanalına devrilerek ters dönen kamyonetin sürücüsü Göksan Veli Sinkil, yaralandı.

Su Tahliye Kanalına Devrilen Kamyonetin Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yol kenarındaki yağmur suyu tahliye kanalına devrilerek ters dönen kamyonetin sürücüsü Göksan Veli Sinkil, yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi, Kanalyolu mevkiinde meydana geldi. Göksan Veli Sinkil yönetimindeki 20 B 4354 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan 2 metre derinliğindeki yağmur suyu tahliye kanalına devrilerek ters döndü. Yaralanan sürücü Sinkil, kendi imkanlarıyla kamyonetten çıkarken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından  Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sinkil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:22 Kaynak: DHA

Denizli, Merkezefendi, Güncel
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