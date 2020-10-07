Su tankeri devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybettiği su tankeri devrildi. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı.Kaza sabah saatlerinde, Başiskele Kullar Yakacık Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde meydana geldi. Gökhan Suna idaresindeki 41 FD 228 plakalı Başiskele Belediyesi'ne ait su tankeri, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Tanker yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durdu. Bacağından yaralanan Gökhan Suna vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralanan sürücü ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yaklaşık 1 saat boyunca kontrollü olarak sağlandı. Devrilen tanker, içindeki suyun boşaltılmasının ardından vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.