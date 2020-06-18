Su tankeri yanmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika

Burdur'da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan su tankeri, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Burdur şehir merkezinden Antalya istikametine giden Kemal Ayak yönetimindeki 15 PC 572 plakalı İl Özel İdaresine ait su tankerinin motor aksamında Kabacalı mevkiinde seyir halindeyken yangın çıktı. Tanker şoförü aracına müdahale etmeye çalışırken itfaiye ekiplerine de haber verdi. Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri motor kısmı yanan su tankerine kısa zamanda ulaşarak müdahale edip söndürdü. - BURDUR