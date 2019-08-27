Son Dakika Haberleri: Su tankeriden 467 kilo esrar çıktı
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Su tankeriden 467 kilo esrar çıktı

25 dakika önce

- Su tankeriden 467 kilo esrar çıktı Adana'da römorka bağlı su tankeri içinde 467 kilo esrar ele geçirildi Gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildiADANA - Adana'da römorka bağlı su tankeri içinde 467 kilo esrar ele geçirildi.

- Su tankeriden 467 kilo esrar çıktı

Adana'da römorka bağlı su tankeri içinde 467 kilo esrar ele geçirildi

Gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi

ADANA - Adana'da römorka bağlı su tankeri içinde 467 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sarıçam ilçesi Organize Sanayi bölgesinde takip ettikleri traktörü durdurdu. Hassas burunlu detektör köpek 'Atak' ile yapılan aramada traktörün arkasında bulunan su tankeri içine gizlenen 41 balya içinde 467 kilo esrar ele geçirdi. Traktör sürücüsü Ahmet Ç. ve yanında bulunan Fesih Y. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularında esrarlardan haberlerinin olmadığını söyledi.

2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:31 Kaynak: İHA
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