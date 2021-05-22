Su tankerinde 18 kilo 228 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Su tankerinde 18 kilo 228 gram esrar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'da su tankerinde 96 paket halinde toplam 18 kilo 228 gram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'da su tankerinde 96 paket halinde toplam 18 kilo 228 gram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir şahsın, uyuşturucu madde taşıyacağına ilişkin jandarmadan istihbarat alan Mehmetçik, şahsı tarlada izlemeye aldı. Tarladan çıkarken traktörün su tankerinde yapılan detaylı incelemede bir zula tespit edildi. Su tankerinde zula tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerine haber verildi. Zulada yapılan incelemede toplamda 96 paket halinde toplam 18 kilo 228 gram toz esrar ele geçirildi. (Mevlüt İşli/ İHA)

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