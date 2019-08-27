Son Dakika Haberleri: Su tankerinden 467 kilo esrar çıktı
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Su tankerinden 467 kilo esrar çıktı

1 saat önce

Adana'da römorka bağlı su tankeri içinde 467 kilo esrar ele geçirildi.

Su tankerinden 467 kilo esrar çıktı, System.String[]

Adana'da römorka bağlı su tankeri içinde 467 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sarıçam ilçesi Organize Sanayi bölgesinde takip ettikleri traktörü durdurdu. Hassas burunlu dedektör köpek 'Atak' ile yapılan aramada traktörün arkasında bulunan su tankeri içine gizlenen 41 balya içinde 467 kilo esrar ele geçirildi. Traktör sürücüsü Ahmet Ç. (47) ve yanında bulunan Fesih Y. (53) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularında esrarlardan haberlerinin olmadığını söyledi.


2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:17 Kaynak: İHA
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