Su tankeriyle kafa kafaya çarpışan araçtaki çift yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Su tankeriyle kafa kafaya çarpışan araçtaki çift yaşamını yitirdi

22.03.2023 15:54

Bolu'da su tankeri ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ali Ceyhan ile yanında bulunan eşi Fatma Ceyhan hayatını kaybetti. Olay yerinde çekilen görüntüler, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Saat 11.00 sıralarında Bolu - Mudurnu kara yolunun Çepni köyü mevkinde Ali Ceyhan idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Mehdi Atalay yönetimindeki su tankeri ile çarpıştı.

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Kazada Ali Ceyhan ve yanında bulunan eşi Fatma Ceyhan hayatını kaybetti. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan çiftin cansız bedenleri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Tanker sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay yerinden kareler:

Su tankeriyle çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti
Su tankeriyle çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti
Su tankeriyle çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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Mudurnu, Ceyhan, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su tankeriyle kafa kafaya çarpışan araçtaki çift yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Su tankeriyle kafa kafaya çarpışan araçtaki çift yaşamını yitirdi - Son Dakika
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