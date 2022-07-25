Su tankına sıkışan vatandaşın gülümseten kurtarma operasyonu - Son Dakika
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Su tankına sıkışan vatandaşın gülümseten kurtarma operasyonu

25.07.2022 11:42
Su tankına sıkışan vatandaşın gülümseten kurtarma operasyonu

Su tankına sıkışan vatandaşın gülümseten kurtarma operasyonu Suların kesik olduğu köyde su tankına sıkışan vatandaş uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı Bolu'da içme sularından zehirlenmelerin yaşandığı köyde seyyar su tankını tamir etmek için içine giren vatandaş, girdiği yerden yerden çıkamadı.

Su tankına sıkışan vatandaşın gülümseten kurtarma operasyonu

Suların kesik olduğu köyde su tankına sıkışan vatandaş uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı

BOLU - Bolu'da içme sularından zehirlenmelerin yaşandığı köyde seyyar su tankını tamir etmek için içine giren vatandaş, girdiği yerden yerden çıkamadı. Su tankında dakikalarca kurtarılmayı bekleyen vatandaş, zor anlar yaşarken, ortaya gülümseten görüntüler çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan kaynaklı zehirlenme vakalarının yaşanmasının ardından köyün su ihtiyacının karşılandığı su depolarında temizlik ve ilaçlama çalışması başlatıldı. Çalışmalardan dolayı su verilmeyen köyde, vatandaşlar seyyar su tanklarına içme ve kullanma suyu doldurarak ihtiyaçlarını gideriyor.

Ne girebildi ne de çıkabildi

Temiz su kaynağından su doldurmak için plastik tankı kullanmak isteyen Erdal Kaya, tanktaki arızayı gidermek için içine girmeye çalıştı. Vücudunun yarısı tankın içine giren Kaya, daha fazla giremeyince dışarı çıkmak istedi. Tankın girişinde sıkışan ve dışarı da çıkamayan Kaya, akrabası olan Serkan Karadağ ve çevredekilerden yardım istedi. Yardıma koşan vatandaşlar önce tankı yan çevirerek Erdal Kaya'yı çekip çıkarmaya çalıştı. Kaya'yı bu şekilde çıkaramayan vatandaşlar su tankını tekrar eski haline getirerek kesmeye karar verdi.

Erdal Karadağ, uzun uğraşlar sonunda tanktan girdiği yeri kesilerek kurtarıldı. Uzun süre tanktan kurtarılmayı bekleyen Erdal Karadağ, "İçme sularımız kesik. Temiz bir su kaynağından su doldurmak istedik. Tankımızı onarmaya çalıştık. İçine girmek zorunda kaldım ama çıkamadım" dedi.

Akrabasını tanktan kurtaran Serkan Karadağ ise "Kardeşim tankın içine tamir için girdi. Kaşla göz arasında girmiş. Ama çıkamadı. Çıkamayınca kesmeye mecbur kaldık" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Erdal Kaya, Karadağ, Bolu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su tankına sıkışan vatandaşın gülümseten kurtarma operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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