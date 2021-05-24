TIR'ın zulasında 51 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

KOCAELİ'de, polis ekiplerince durdurulan TIR'da gizlenen 51 kilo 500 gram likit metamfetamin ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda takibe aldığı TIR'ı durdurdu. Araçta yapılan aramada narkotik köpeği Stark'ın tepki vermesi üzerine gizlenen 51 kilo 500 gram likit metamfetamin bulundu. Bidonlara doldurulan uyuşturucu ile igili 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Kaynak: DHA
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