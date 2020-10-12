SÜ Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri, Karapınar'da - Son Dakika

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu öncülüğünde Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu uygulama sahasında incelemelerde bulundu.

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner de katıldı.

Meslek Yüksekokulu Müdürü öğretim görevlisi Naim Çağlar Diri, tarım uygulama sahasında yapılan üretim ve ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ekilebilir alanın tamamında bu yıl ilk defa üretim gerçekleştirdiklerini ifade eden Diri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarına uyarak ekilmemiş boş bir karış toprak bırakmadıklarını bildirdi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu ise üniversite bünyesinde yeni kurulan Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezinde alanında uzman akademisyenler ile üniversiteye tahsis edilmiş tarım arazilerini tek tek gezerek, en verimli şekilde kullanımı için çalışmalar başlattıklarını belirtti.