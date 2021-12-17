Su¨tas¸, Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı - Son Dakika

Su¨tas¸, sürdürülebilirlik yaklaşımını ve bu alandaki faaliyet sonuçlarını açıkladığı Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı. Raporla ilgili açıklamalarda bulunan Sütaş Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Duygu Yılmaz, "Biyogaz tesislerimizde üretilen enerji miktarı, üretim tesislerimizin elektrik ihtiyacının yüzde 84'ünü karşılayacak seviyeye ulaştı. 2020 yılında Biyogaz tesislerimizde yenilenebilir enerji üretimiyle salımını önlediğimiz sera gazı miktarı, üretim faaliyetlerimiz sonucu oluşan sera gazı salımından yüzde 75 daha fazla oldu. Böylece 41 bin 536 ton gold standart sertifikalı karbon satışı gerçekleştirdik. 2025 yılında elektrik ihtiyacımızın yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji tesislerimizde üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Çiftlikten Sofralara" entegre iş modeli ile faaliyet gösteren Su¨tas¸, çalışmalarının "birey, toplum, çevre" etki alanlarındaki sonuçlarına ve 2025 hedeflerine yer verdiği 2020 Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyu ile paylaştı.

Uluslararası GRI standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Sütaş'ın 50'inci yılını kutlayacağı 2025 yılı sürdürülebilirlik hedeflerini de içeren raporla ilgili açıklamalarda bulunan Sütaş Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Duygu Yılmaz, "Doğal kaynakların hızla tükenmesi ve kirlenmesi, iklim değişikliği, gıda güvenliği gibi küresel sorunların çözümünün; devletlerin, toplumların, şirketlerin ve bireylerin hep birlikte harekete geçmeleri ile mümkün olduğunu düşünüyoruz. Şirketlerin; sürdürülebilirliği, kurumsal kültürlerinin ve iş yapış biçimlerinin ayrılmaz parçası haline getirerek tüm paydaşlarına yaygınlaştırmalarının önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu sorumlulukla sütün iyiliğini ve bereketini yaymak için çalışırken sürdürülebilirliği esas alan 'Çiftlikten Sofralara' entegre modelimiz ve temel iş stratejilerimiz ile bireylerin sağlığı ve mutluluğuna, toplumun gelişimi ve refahına, çevrenin su¨rdu¨ru¨lebilirligˆine doğal olarak önemli katkılarda bulunan sonuçlar elde ediyoruz. 2020 sürdürülebilirlik hedeflerimize ilişkin sonuçları ve Sütaş'ın 50'inci yılı olan 2025 yılı için belirlediğimiz hedefleri kamuoyu ile paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

SÜTAŞ'IN DOĞAL LEZZETLERİNİN GÜVENCESİ "ÇİFTLİKTEN SOFRALARA" İŞ MODELİ

Sütaş'ın tüketicilerinin yaşam kalitelerini artıran, sağlık ve mutluluk veren, doğal ve lezzetli süt ürünleri sunma misyonuyla çalıştığına dikkati çeken Yılmaz, "Bu misyonu yerine getirebilmek amacıyla oluşturduğumuz 'Çiftlikten Sofralara' entegre iş modeli ile tüm üretim süreçlerini entegre ediyor, izliyor ve denetliyoruz. İneklerimizin sağlıklı yem bitkileri ve kendi tesislerinde ürettiği doğal yemlerle beslenmesini sağlıyor, böylece sağlıklı ineklerden besin değeri yüksek kaliteli süt elde ederek ürünlerimizin güvenilirliğini ve doğallığını güvence altına alıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında yer alan tesislerimizle ürünlerimizi hızla, tazeliğini ve doğallığını koruyarak tüketicilerimize ulaştırıyoruz" dedi.

Çiğ süt kalitesi, ürünlerin güvenilirliğinin sağlanması ve verimlilik açısından iyi bakılan, sağlıklı hayvanların kritik önemini vurgulayan Duygu Yılmaz, "Çiftliklerimizde, AB'nin hayvan refahı mevzuatı kapsamında uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Tüm çiftliklerimiz "Hastalıktan Ari ve AB Onaylı İşletme Belgesi"ne sahip. 2025 yılına kadar AB'nin Yeşil Mutabakat Çiftlikten Çatala Stratejisi kapsamında yeni düzenlemeleri de yakından takip ederek hayata geçirmeyi taahhüt ediyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni ürünler sunmayı planlıyor, ambalajların üzerinde ürünlerin besin değeri ve güvenilirliğine ilişkin tüketicileri, bilgilendiren ve bilinçlendiren daha fazla içerik paylaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

SÜTÜN BEREKETİNİ YAYMAK İÇİN YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

"Çiftlikten Sofralara" is¸ modelinin yarattığı sosyo-ekonomik etkiler ve kapsayıcılığı ile "Bölgesel Kalkınma Modeli" niteliği taşıdığını kaydeden Yılmaz, " Karacabey, Aksaray ve Tire'den sonra 4'üncü entegre tesisimiz olacak Bingöl Entegre Tesisleri yatırımı da hızla ilerliyor. 2020 yılında hazırlanan ve yatırımın Bingöl ve çevresine olan etkilerini geniş bir şekilde inceleyen Bingöl Bölgesel Etki Analizi Raporu'na göre Sütaş'ın faaliyetlerine başlamasıyla birlikte bölgede GSYH'nin yüzde 40 artmasının yanı sıra bölgede üretim teknolojisinde değişim, işsizliğin azalması, iş gücü niteliğinde gelişim, hane gelirlerinde artış, dışarıya göçün durması, nitelikli nüfusun geriye dönmesi, gelir dağılımında dengelenme ve sosyal ve kültürel dönüşümün hızlanması gibi bölgeyi önemli ölçüde değiştirecek gelişmeler bekleniyor" dedi.

Sektörün ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini destekleyerek de sektörün gelişimine katkıda bulunduklarını aktaran Yılmaz, "Ülkemizde süt hayvancılığının daha sağlıklı ve verimli yapılabilmesi için Eğitim Merkezlerimizde 1998 yılından beri 19 bin 251 üretici, öğrenci ve girişimciye ücretsiz eğitim verdik 2025 yılına kadar bu rakamı 23 bine çıkarmayı hedefliyoruz" bilgisi verdi.

ENERJİ İHTİYACININ YÜZDE 84'Ü ATIKLARDAN ÜRETİLEN YENİLENEBİLİR ENERJİYLE KARŞILANIYOR

Entegre tesislerinde yer alan biyogaz tesislerinde çiftliklerinin gübrelerini ve fabrikalarının organik atıklarını işleyerek yenilenebilir enerjiye dönüştürdüklerini belirten Duygu Yılmaz, "Biyogaz tesislerimizde üretilen enerji miktarı, üretim tesislerimizin elektrik ihtiyacının yüzde 84'ünü karşılayacak seviyeye ulaştı. 2020 yılında Biyogaz tesislerimizde yenilenebilir enerji üretimiyle salımını önlediğimiz sera gazı miktarı, üretim faaliyetlerimiz sonucu oluşan sera gazı salımından yüzde 75 daha fazla oldu. Böylece 41 bin 536 ton gold standart sertifikalı karbon satışı gerçekleştirdik. 2025 yılında elektrik ihtiyacımızın yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji tesislerimizde üretmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimizi, güneş enerjisi üretimi ile de destekleyeceğiz" diye konuştu.

ORGANİK VE ORGANOMİNERAL GÜBRELER İLE TOPRAĞI ZENGİNLEŞTİRİYOR

"Biyogaz tesislerinin çıktılarını organik ve organomineral gübre olarak yem bitkileri üretiminde kullanan ve toprağın organik yapısının iyileştirilmesine katkıda bulunan şirketimiz, 2025 yılı itibarıyla her yıl 50 bin ton organik maddeyi toprağa kazandırmayı hedefliyor" diyerek toprağın organik madde içeriği açısından zenginleştirilmesinin öneminin her geçen gün daha çok anlaşıldığını belirten Yılmaz, gerçekleştirdikleri organik ve organomineral gübre denemelerinde, muadillerine göre ürün veriminde yüzde 15'e, toprağın organik madde içeriğinde yüzde 40'a varan artışlar tespit ettiklerini dile getirdi.

KULLANDIĞI SULARI GERİ KAZANIYOR

Suyu verimli kullanmanın sorumlulukları olduğu kadar öncelikli konuları arasında da yer aldığını belirten Yılmaz, "Tesislerimizde kullandığımız suyun tamamını arıtıp doğaya geri veriyoruz. 2015 yılında kullanmaya başladığımız damlama sulama sistemini, bitkisel üretim faaliyetlerimizin tamamına yaygınlaştırdık. Bu sayede yaklaşık yüzde 25-40 oranında su tasarrufu sağladık. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz su verimliliği çalışmalarını genişleterek 2025 yılına kadar fabrikalarımız, çiftliklerimiz ve ofislerimizde su kullanım verimliliğini yüzde 15 artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.