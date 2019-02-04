Su Tasarrufu Eğitimi, Özel İnci Tanem Anaokulu'ndaydı
1 saat önce
MASKİ Genel Müdürlüğü, Su Tasarrufu Eğitim Projesi kapsamında Özel Manisa İnci Tanem Anaokulu'nu ziyaret ederek çocuklara tasarrufun önemini anlattı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Su Tasarrufu Eğitim Projesi ile il genelindeki okulları ziyaret ederek çocukları suyun bilinçli kullanımı hakkında bilgilendirmeye devam ediyor. Proje kapsamında son olarak Yunusemre ilçesinde bulunan Özel Manisa İnci Tanem Anaokulu'nda eğitim semineri düzenlendi. Eğlenceli içeriklerle suyun önemi ve tasarruf yöntemleri hakkında bilgi edinen çocuklar, sunum sonrasında kendilerine dağıtılan hediyelerle de sevindiler. Abone İşleri Daire Başkanı Ali Öztozlu'nun da katıldığı eğitimde, Anaokulu Müdür Yardımcısı Gizem Göncüoğlu, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.
"Tasarruf bilincinin erken yaşlarda kazandırılması önemli"
Özel Manisa İnci Tanem Anaokulu Müdür Yardımcısı Gizem Göncüoğlu, "MASKİ'nin su tasarrufu hakkındaki eğitimini ilk olarak sosyal medya aracılığıyla tanıdık. Böylesi faydalı bir etkinliğin okulumuzda da yapılması gerektiğini düşünerek kuruma talebimizi ilettik. Tasarruf bilincinin erken yaşlarda kazandırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyor ve buna yönelik faaliyetleri destekliyoruz. Bu anlamdaki ilgilerinden dolayı MASKİ'ye çok teşekkür ediyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:42 Kaynak: Bültenler
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