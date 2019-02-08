Su Tasarrufu Eğitimi Selendili Öğrencilere Ulaştı

Proje kapsamında Atatürk İlkokulu ile Şehirlioğlu İlkokulu'nda eğitim semineri düzenlendi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçe ilçe dolaşarak ilkokul öğrencilerine suyun önemini anlatmaya devam ediyor. Yunusemre ve Şehzadeler'in yanı sıra MASKİ, diğer ilçelerde de eğitim seminerlerine başladı. İlk olarak Selendi'deki Atatürk İlkokulu ve Şehirlioğlu mahallesinde bulunan Şehirlioğlu İlkokulu'ndaki 2'nci sınıf öğrencilerine eğitim verildi. İlçede düzenlenen eğitim seminerlerine Abone İşleri Daire Başkanı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi Selendi Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Sakin Gürbüz, Selendi MASKİ Şefi Uğur Akıncı da katıldı.

Eğitim sertifikaları takdim edildi

Abone İşleri Daire Başkanı Ali Öztozlu, sunum ve hediye dağıtımının ardından okul müdürlerine Su Tasarrufu Eğitim Sertifikalarını takdim etti. Atatürk İlkokulu Müdürü Ali Kanyılmaz ve Şehirlioğlu İlkokulu Müdürü Şeref Koçyiğit, bu eğitimlerin kendi öğrencilerine kadar ulaşmasından dolayı memnun olduklarını söyleyerek MASKİ'ye teşekkür ettiler.