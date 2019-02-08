Son Dakika Haberleri: Su Tasarrufu Eğitimi Selendili Öğrencilere Ulaştı

Su Tasarrufu Eğitimi Selendili Öğrencilere Ulaştı

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün çocukları su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacıyla başlattığı eğitim projesi Selendili öğrencilerle buluştu.

Su Tasarrufu Eğitimi Selendili Öğrencilere Ulaştı, System.String[]

Proje kapsamında Atatürk İlkokulu ile Şehirlioğlu İlkokulu'nda eğitim semineri düzenlendi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçe ilçe dolaşarak ilkokul öğrencilerine suyun önemini anlatmaya devam ediyor. Yunusemre ve Şehzadeler'in yanı sıra MASKİ, diğer ilçelerde de eğitim seminerlerine başladı. İlk olarak Selendi'deki Atatürk İlkokulu ve Şehirlioğlu mahallesinde bulunan Şehirlioğlu İlkokulu'ndaki 2'nci sınıf öğrencilerine eğitim verildi. İlçede düzenlenen eğitim seminerlerine Abone İşleri Daire Başkanı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi Selendi Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Sakin Gürbüz, Selendi MASKİ Şefi Uğur Akıncı da katıldı.

Eğitim sertifikaları takdim edildi

Abone İşleri Daire Başkanı Ali Öztozlu, sunum ve hediye dağıtımının ardından okul müdürlerine Su Tasarrufu Eğitim Sertifikalarını takdim etti. Atatürk İlkokulu Müdürü Ali Kanyılmaz ve Şehirlioğlu İlkokulu Müdürü Şeref Koçyiğit, bu eğitimlerin kendi öğrencilerine kadar ulaşmasından dolayı memnun olduklarını söyleyerek MASKİ'ye teşekkür ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:05 Kaynak: Bültenler

Yunusemre, Selendi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de Yayımlanan Dergi, Amazon'un Sahibi Bezos'a Çıplak Fotoğraflarıyla Şantaj Yaptı Erdoğan'dan Ulaştırma Bakanı'na: Projeyi Bitirmezsen, Güle Güle

Son Dakika! Sedat Peker Şüpheli Sıfatıyla İfade Verdi: Konuşmamın Arkasındayım Erdoğan, İlk Mitinginde Bazı Partililere Sert Çıktı: Provoke Etmeyin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 16:20:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Su Tasarrufu Eğitimi Selendili Öğrencilere Ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]