Üye Girişi
Su tasarrufu için sistem tasarlayan lise öğrencileri İsveç'te Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

Su tasarrufu için sistem tasarlayan lise öğrencileri İsveç'te Türkiye'yi temsil edecek

16.06.2021 10:58

Aydın'da, evlerde su tasarrufu için mobil destekli sistem geliştiren 2 lise öğrencisinin projesi, DSİ tarafından düzenlenen Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması'ndaki birinciliğin ardından İsveç'te düzenlenecek uluslararası yarışmada boy gösterecek.

Aydın'da, evlerde su tasarrufu için mobil destekli sistem geliştiren 2 lise öğrencisinin projesi, DSİ tarafından düzenlenen Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması'ndaki birinciliğin ardından İsveç'te düzenlenecek uluslararası yarışmada boy gösterecek.

Aydın Fen Lisesi öğrencileri Ali Semih Ural ve Kaan Uz, geçen yıl kuraklığı anlatan bir belgesel izledikten sonra su sorununa pratik çözümler bulmak için çalışma başlattı.

Evlerdeki su tüketimini azaltmak için sosyal medya üzerinden 673 katılımcıyla anket yapan öğrenciler, insanların ne kadar su tükettiklerinin farkında olamadıkları için tasarruf yapamadıklarını gördü.

Evdeki su tesisatının çeşitli bölümlerine akıllı sayaç aparatları takarak bir tasarruf yazılımı yapan iki öğrenci, cep telefonuna yüklenen uygulamayla banyo, mutfak ve diğer alanlardaki su tüketimini anlık takip etme imkanı sağladı.

Sistemdeki su basıncını da ayarlayabilen, kullanıcıya anlık litre ve ücret bilgisi sunan uygulamaya, belirlenen sınır aşıldığında uyarı gönderme seçeneği de eklendi.

Okuldaki laboratuvarda test edilen projeyle, 4 kişilik bir evdeki aylık tüketimin yüzde 12,5 düşürülebileceği hesaplandı.

TUBİTAK 52. Liselerarası Proje Yarışmasında teşvik ödülü kazanan öğrenciler, DSİ Genel Müdürlüğünün düzenlediği Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması'nda da birincilik elde etti.

İsveç'te bu yıl çevrim içi düzenlenecek Gençler Su Ödülü yarışmasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan gençlerin hedefi, sistemi dünya genelinde yaygınlaştırmak.

Seri üretim hedefi

11. sınıf öğrencisi Kaan Uz, AA muhabirine, kuraklıkla her bireyin su tüketimini azaltmasıyla mücadele edilebileceğini, buna imkan veren bir sistem oluşturmaya gayret ettiklerini söyledi.

Oluşturdukları modelin dünya geneline uygulanabilir durumda olduğunu belirten Uz, "Umuyoruz ki İsveç'ten de başarılı bir şekilde dönüp bu modeli seri üretimle dünya genelinde kullanıma sokacağız." dedi.

Ali Semih Ural ise kullanıcının somut su sınırlandırması sayesinde tasarruf hareketine katılabileceğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Projeyi hazırlama aşaması zorluydu ama başardığımız için mutluyum. En çok çözülemeyen sorunlardan biri hane su kullanımı. Çünkü kullanıcılar kendisini kontrol edemiyor. Bunun içinse kendilerini kontrol etmeyi kolaylaştıracak bir sistem geliştirdik. Hedefimiz kullanıcıların kendilerini kontrol edip hane su tüketiminin azaltılmasıdır."

Su tasarrufu için sistem tasarlayan lise öğrencileri İsveç'te Türkiye'yi temsil edecek
Su tasarrufu için sistem tasarlayan lise öğrencileri İsveç'te Türkiye'yi temsil edecek
Su tasarrufu için sistem tasarlayan lise öğrencileri İsveç'te Türkiye'yi temsil edecek
Su tasarrufu için sistem tasarlayan lise öğrencileri İsveç'te Türkiye'yi temsil edecek
Su tasarrufu için sistem tasarlayan lise öğrencileri İsveç'te Türkiye'yi temsil edecek

Türkiye, İsveç, Aydın, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Su tasarrufu için sistem tasarlayan lise öğrencileri İsveç'te Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor 11:34 EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı 11:24 KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı 11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı
Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor 11:05 Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır 10:17 CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı 10:13 Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım 09:18 Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi 08:17 Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
11:33 Esra Erol'un programında aile faciası: Oğlum, babasını öldürdü
11:33 EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor
11:24 Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı
11:23 KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı
11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı
11:22 Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var
11:05 Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor
10:55 Fare istilasından kurtulamayan Avustralya, yeni bir felaketle karşı karşıya! Her yeri örümcek ağı sardı
10:12 Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
10:12 Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasında ilginç diyalog: Aaa onlar var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasında ilginç diyalog: Aaa onlar var mı?         
11:37
Esra Erol'un programında aile faciası: Oğlum, babasını öldürdü Esra Erol'un programında aile faciası: Oğlum, babasını öldürdü         
11:34
Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı         
11:24
Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var         
11:22
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 509 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 509 liradan işlem görüyor         
10:58
Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor         
10:13
Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi         
09:50
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu         
09:10
Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün kongre hamlesine itiraz etti: Karamollaoğlu öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün kongre hamlesine itiraz etti: Karamollaoğlu öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz         
07:18
Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı         
23:48
Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü         
23:04
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu         
20:28
10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti         
19:25
Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek         
19:01
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti         
16:47
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 11:49:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Su tasarrufu için sistem tasarlayan lise öğrencileri İsveç'te Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement