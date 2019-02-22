Son Dakika Haberleri: Su Tasarrufu Yapan Çiftçiye Devlet Desteği

Su Tasarrufu Yapan Çiftçiye Devlet Desteği

1 saat önce

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, sulamada tasarruflu yöntemi seçen çiftçinin desteklendiğini söyledi.

Su Tasarrufu Yapan Çiftçiye Devlet Desteği, System.String[]
CİHAN DEMİRCİ - DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, sulamada tasarruflu yöntemi seçen çiftçinin desteklendiğini söyledi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su tasarrufunun dünyadaki en önemli konulardan biri olduğunu belirtti.

Suyun dünya tarihi boyunca her zaman hayati öneme sahip olduğunu, bu nedenle kullanımına azami önem gösterilmesi gerektiğini ifade eden Aydın, yıllık kişi başına düşen su miktarına göre ülkelerin, "su fakiri, su stresi yaşayan, su zengini" olarak kategorilere ayrıldığına işaret etti.

Yıllık olarak kişi başına 1380 metreküp su düşen Türkiye'nin "su stresi yaşayan" ülke kategorisinde olduğunu ve özellikle sulamada çiftçilerin tasarruflu yöntemleri seçmesi gerektiğini dile getiren Aydın, "Arazilerimizi sularken, sulama yaparken basınçlı, borulu şebekelere ağırlık vermemiz gerekiyor. Bu şekilde yağmurlama sulamalarında yaklaşık yüzde 35, damla sulamalarında ise yaklaşık yüzde 55 su tasarrufu sağlamamız mümkündür." dedi.

DSİ'den su tasarrufu yatırımı

DSİ Genel Müdürlüğünün, ülkenin su tasarrufuna yönelik önemli adımlar attığını ve atmaya da devam edeceğini aktaran Aydın, vatandaşların da su kullanımı ve tasarrufuna dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Su kaynaklarının doğru kullanımının bu kapsamda değerli olduğunu belirten Aydın, şöyle devam etti:

"DSİ Genel Müdürlüğü olarak yatırımlarımızın yüzde yüze yakınında artık basınçlı ve borulu şebekeler inşa ediyoruz. Rehabilite ettiğimiz tüm basınçlı şebekeleri de basınçlı borulu şebekeye göre dizayn ediyoruz, inşa ediyoruz. Böylelikle çiftçilerimiz yağmurlama ve damla sulama yapma imkanına kavuşmuş oluyorlar.

Çiftçilerimiz su tasarrufu konusunda eskiye göre daha bilinçli. Devletimiz damla ve yağmurlama sulaması yapan çiftçilerimizin tesis bedellerinin yarısını desteklemelerle karşılamaktadır. Bu da suyun tasarrufu ve israf edilmemesi için çok önemlidir. Su tasarrufu ve verimi anlamında da bu çok önem bir destektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:47 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonları İlgilendiriyor! Ekonomide Düzenlemeler İçeren Teklif Yasalaştı Ekonomide Düzenlemeler İçeren Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı

Usta Oyuncu Fatma Girik, Beyninden Ameliyat Oldu Çiftçiye Destekleme Ödemeleri Bugün Başlıyor! Toplamda 2,9 Milyar Lira Ödeme Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 14:33:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Su Tasarrufu Yapan Çiftçiye Devlet Desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]