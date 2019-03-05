Su Tasarrufuyla 600 Milyon Lira Aski Kasasında Kalacak

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Cumali Kınacı, Başkentte su kayıplarını ve kaçak su kullanımını önlemeye yönelik başlattıkları yeni uygulamayla yılda en az 110 milyon metreküp su tasarrufunda bulunacaklarını, bunun konut tarifesine göre parasal karşılığının 600 milyon...

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Cumali Kınacı, Başkentte su kayıplarını ve kaçak su kullanımını önlemeye yönelik başlattıkları yeni uygulamayla yılda en az 110 milyon metreküp su tasarrufunda bulunacaklarını, bunun konut tarifesine göre parasal karşılığının 600 milyon lira olacağını belirtti.



Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Kınacı, Başkentin şehir şebekesine günlük 1 milyon 300 bin metreküp su verdiklerini bildirdi.



Su arzını sağlarken hatlarda kayıplar oluşabildiğini belirten Kınacı, bunun önüne geçilmesini sağlayacak ve kaçak su kullanımını kontrol altına alacak yeni bir uygulama başlattıklarını belirtti.



Kınacı, kayıp ve kaçakları engelleyerek su tüketimini 1 milyon metreküpün altına düşürmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Su kayıpları ile kaçak su kullanımına anında müdahale edeceğimiz yeni çalışmamızla yılda en az 110 milyon metreküp suyu tasarruf edeceğiz. Konut tarifesine göre bunun parasal karşılığı 600 milyon liradır." bilgisini paylaştı.



Kınacı, sudaki fiziki kaçak ile kaçak su kullanımının önüne geçecek projeye Altındağ, Gölbaşı, Çankaya ve Sincan ilçelerinde başladıklarına dikkati çekti.



Proje kapsamında fiziki su kaçaklarını önlemek için öncelikle su şebekesinde vanalarla su giriş çıkışlarının kontrol edildiği izole alt bölgeler oluşturulacağını kaydeden Kınacı, şu bilgileri verdi:





"Her bir alt bölgedeki izole bölgenin seçilen noktalarında 24 saat boyunca basınç ve debilerin ölçümü yapılarak otomatik olarak kaydediliyor. Geliştirilen hidrolik ve akustik yöntemlerle ayrıca şebeke hattı boyunca fiziki su kaçağı olan yerler de tespit edilerek anında müdahale ediliyor. İçme suyu şebekesinin bilgisayar ortamında oluşturulacak hidrolik modeli sayesinde su tüketim alışkanlıkları belirlenerek abonelere ihtiyaç duydukları zamanda ihtiyaca yetecek basınçta su temini sağlanacak. Bu sistem sayesinde içme suyu şebekesi, su tüketiminin az olduğu gece saatlerinde oluşan yüksek basınçtan korunarak su arızalarının oluşumu engellenecek ve böylece şebekenin ekonomik ömrü de uzatılacak. Oluşabilecek su arızaları, şebekenin sürekli izlenmesi sonucunda anında fark edilecek. Şebekede sağlanan hakimiyet sayesinde ekiplerimiz arızalara anında ve hızlı bir şekilde müdahale edebilecek. Böylece olası su kayıplarının da önüne geçeceğiz."



Kınacı, projeye ilişkin çalışmaları merkez ilçelerde 4 yıl, çevre ilçelerde 5 yılda tamamlayacaklarını, böylece hem suyun boşa akarak ziyan olmasını önleyeceklerini hem de ASKİ'nin bütçesine büyük katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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