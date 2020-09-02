Su taşıyan kamyonda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde damacana su yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay, Gölcük İhsaniye Mahallesi 4407 Sokak üzerinde meydana geldi. Selimiye Mahallesi'ndeki bir içme suyu dolum tesisinden damacana yükleyen Mehmet Sarıboğa idaresindeki 34 ZL 7135 kamyon, hareket halindeyken kasa kısmındaki hava kompresörünün patlaması sonucu yanmaya başladı. Durumu farkedip aracı yol kenarına çeken sürücünün ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kasa kısmı yanan kamyona müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Yangın sonucu kamyon kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.