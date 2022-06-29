Su taşkını 1200 hanenin elektriğini kesti - Son Dakika
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Su taşkını 1200 hanenin elektriğini kesti

29.06.2022 09:17
Su taşkını 1200 hanenin elektriğini kesti

Düzce'de sağanak yağış ile birlikte taşan Karaca deresi, TOKİ Konutlarını vurdu.

Düzce'de sağanak yağış ile birlikte taşan Karaca deresi, TOKİ Konutlarını vurdu. Yüzlerce binayı su bastı. Baskınlar sebebi ile 1200 hanenin elektrikleri kesilince, Kızılay yemek, Belediye ise su dağıttı.

Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Karaca deresinin su debisi yükselip taşınca, Metek TOKİ Konutları sular altında kaldı. Yüzlerce binayı su bastı. Suların çekilmesi ile birlikte bodrum katlarındaki sular da tahliye edilmeye başlandı. Binaların bodrum katlarında bulunan trafolar ise zarar görünce, bin 200 hanenin elektrikleri kesildi. Kızılay elektrikleri ve suları kesik olan hanelere yemek dağıtımı yaparken, Düzce Belediyesi de halka su dağıttı. Bir yandan vidanjörler ile binaların altındaki sular boşaltılırken, bir yandan da hasar tespit çalışmalarına başlandı.

"ELEKTİK TESİSATI ÇÖKTÜ"

Kızılay'ın yemek dağıtımına katılan vatandaşlar, "Elektrik tesisatı çöktü. 1 hafta 10 güne geleceği söyleniyor. Doğalgazımız var. Yemek yapabiliyoruz. Kızılay da dağıtım yapıyor ama elektrik ve su olmayınca yemek yapamıyoruz. Su birkaç güne geleceği söyleniyor ama elektrikler ne zaman gelir belli değil. Bütün binaların bodrum katları hala su altında. Trafolar ciddi zarar gördü. Her binanın ayrı ayrı temizlenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandılar.

"İHTİYAÇLARI GİDERMEK İÇİN GELDİK"

Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın da, Kızılay olarak halkın ihtiyaçlarını gidermek için bölgede olduklarını belirterek, "Sel ve su taşkınları sebebi ile Düzce'de ciddi sorunlar oldu. Bizler gönüllülerimiz ile sahada çalışmalarımızı yaptık. Kızılay bugünler için var. Sabahtan beri evlerini temizlemeye çalışan insanlar var. Aç olduklarını ve gıdaya ihtiyaç olduklarını öğrenir öğrenmez bölgede bin kişilik yemek dağıtımı yaptık." şeklinde konuştu.

"HANIMEFENDİLER BİZLERİ AFFETSİN"

Karaca deresinin taşması ile birlikte yüzlerce binayı su basan, trafoların zarar görmesi sebebi ile elektrikleri kesilen halkı Düzce Valisi Cevdet Atay da ziyaret etti. Halk ile buluşan Atay, elektrik hatlarının en kısa zamanda yenileneceğini belirtirken, "Ekiplerimiz bölgede çalışmalarına başladı. Elektrik hatlarının yenilenmesi için çalışmalar yapılacak. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Özellikle hanımefendiler bizleri affetsin. Bu işi üzerimize almak zorundayız" dedi.

Ak Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'de, Konya ve Kocaeli'den vidanjör desteği istediklerini, binaların temizlik çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti. Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile de görüştüğünü ve tüm elektrik hatlarının bakanlık olarak da yenileneceğini vatandaşlara aktardı.

Bin 200 hanenin elektrik hattının kesik olması sebebi ile Emniyet Ekipleride bölgede herhangi bir olumsuzluk oluşmaması adına geniş güvenlik önlemleri aldı.

(Enes Bektaş-Ali Yıldız - İHA)

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Kaynak: İHA

Kızılay, Düzce, su, Güncel, Son Dakika

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