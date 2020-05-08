Su taşkını riski olan bir mahalleye daha beton boru hizmeti - Son Dakika

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Su taşkını riski olan bir mahalleye daha beton boru hizmeti
6 saat önce
Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda su taşkını ve yol çökme nedeniyle vatandaşların mağdur olduğu Karaveli Küme Evler Mahallesi'nde beton boru döşeme çalışması gerçekleştirdi.
Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda su taşkını ve yol çökme nedeniyle vatandaşların mağdur olduğu Karaveli Küme Evler Mahallesi'nde beton boru döşeme çalışması gerçekleştirdi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçe Belediyesi, yağışlı dönemlerde yaşanan yol çökmelerine karşı yolların altını beton borularla döşeyerek vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor. İlçe merkezi ve kırsal yerleşim yerlerinde su baskınlarının yollara zarar vermesini önlemek amacıyla şimdiye kadar iki binden fazla beton boru kaydedilirken, 13 kırsal mahallede de bu amaçla menfez köprü çalışması yapıldığı bilgisi verildi. Son olarak geçtiğimiz yıllarda sel taşkını ve yol çökme nedeniyle vatandaşların mağdur olduğu Karaveli Küme Evler Mahallesi'nde beton boru döşeme çalışması gerçekleştirildi. Belediye ekiplerinin kısa sürede gerçekleştirdiği çalışmanın tamamlanmasından sonra rahatlayan mahalle sakinleri, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 05:37 Kaynak: İHA
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